El PSOE y la banda de majorettes

Se esperaba la actuación de una banda de majorettes pero, por algún motivo que no acertamos a adivinar, las chicas no aparecieron por la sede del PSOE de Salamanca y tampoco sonó el "We are the champions" de Queen. Sin embargo, la falta de música y animadoras no frenó el ímpetu triunfalista de Fernando Pablos, David Serrada y Rosa López, que se lanzaron a tumba abierta en una alocada carrera de loas, panegíricos y piropos varios a los presupuestos de su amado (ahora, antes no tanto) Pedro Sánchez y su odiado (antes, ahora no tanto) Pablo Iglesias.

Si dejamos a un lado la teoría de la relatividad de Einstein y las ecuaciones de Maxwell, diríase que el proyecto económico del Gobierno y Podemos para 2019 constituye la mayor maravilla de la ciencia en la historia de la Humanidad, el no va más de la matemática pura y la economía aplicada, el compendio de todos los avances en el estado del bienestar y una auténtica bendición caída del cielo (podemita) sobre las humildes cabezas de los salmantinos. De verdad que los tres dirigentes del PSOE local se quedaron sin adjetivos en ese verdadero mitin-botafumeiro del pasado lunes (al parecer se agotaron las existencias de incienso en los herbolarios de la capital).

Yendo a lo concreto, y sin exagerar, Pablos afirmó ante los ojipláticos periodistas que estos presupuestos "son mejores que los anteriores siete del PP juntos", mientras que Serrada, un poco más ´modosito´, aseguró que "quien dijo que los anteriores presupuestos [del PP] eran los más sociales para Salamanca mintió, porque estos de 2019, si salen adelante, sí serán los más sociales". Como buen matemático y profesor universitario, Pablos debería haber corregido a Serrada (también profesor, pero asociado) por su planteamiento erróneo, ya que los presupuestos del año en curso pudieron ser los más sociales hasta la fecha, y los de 2019 también lo serán, si los superan. No hace falta llamar mentiroso a nadie, porque las dos proposiciones son válidas.

¿Y cuáles son esas magníficas virtudes que adornan el proyecto económico de Pedro y Pablo y que nos van a sacar de la miseria? Pues que a los jubilados que menos cobran les van a subir un 3% la pensión, es decir, unos quince euros al mes, y a los que cobran más, un 1,6%, es decir, otros quince eurillos. Cantidades que no dan para contratar una banda de majorettes, pero que invertidas en incienso, dan para mucho humo.

Eso, y la subida del 22% del salario mínimo, que a un 4% de los trabajadores salmantinos que lo cobran les vendrá muy bien, pero que no lo pagarán Pedro ni Pablo, sino los empresarios de esta ciudad y provincia.

Entre tanto confeti y tanto matasuegras, a los tres espadachines del socialismo local se les olvidó comentar algunos ´detallitos´ sin mayor relevancia del pacto sociopodemita, como el impuestazo del gasoil, el nuevo gravamen para miles de salmantinos que compran acciones o la peligrosa vuelta al despilfarro, al déficit y a la deuda desbocada de los tiempos de Rodríguez Zapatero (al que Dios tenga en la gloria bolivariana mucho tiempo).

Si serían buenos y requetebuenos esos presupuestos del dúo Sánchez-Iglesias, que a los cinco días han tenido que rectificarlos porque se habían pasado en el puyazo a los autónomos, que, junto a las clases medias, volverán a ser los paganos de las fiestorras del socialismo echado al monte del neocomunismo.

Deberían aprender los socialistas salmantinos de sus vecinos populares, que ayer mismo comparecieron ante la prensa mucho más humildes, incluso resignados. Porque pedir a estas alturas de la competición que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, suena a venda antes de la herida, a brindis al sol y a carta a los Reyes Mayos. Javier Iglesias, Carlos García Carballo y Julio López se limitaron a gritar en el desierto, como corresponde a estos tiempos donde el único consenso posible consiste en que todos saben que el consenso es imposible.