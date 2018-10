Contra el nazismo, ¡Viva el Rey,!

Ser un demócrata, en toda y en la única extensión de la palabra, empieza a acarrearme problemas, pues me siento más solo, desubicado, y escandalizado que nunca frente a una sociedad que no hace más que pedir otra cerveza mientras afuera atruenan los sonidos del colapso. No entiendo nada, y a estas alturas hasta Orwell ha quedado reducido a cenizas. Difícil imaginar no ya qué va a suceder dentro de dos décadas, sino la próxima semana, y todo por una falta de compromiso, de honestidad, que nos ha llevado directamente a la extinción. Sí, no pongan esa cara: la democracia está siendo exterminada siguiendo un plan alegremente suicida de populistas, radicales de izquierda y grandes fortunas geneticamente liberales o conservadoras, pero que han concluido que en el caos se gana más y por tanto ponen sus medios (basicamente la televisión) al servicio de ese caos. De la aldea global de McLuhan hemos pasado a un resultado devastador, el tonto global, que adoctrinado desde la cuna ha empuñado la bandera del fin de la democracia, y el caso catalán es el experimento con "animales" vivos más notable. Pero no es el único, pues todos con mayor o menor conciencia somos soldados de la guerra que se libra contra el pensamiento libre, que es como decir contra toda esperanza. Pregúntense porqué hoy todos los líderes políticos, sociales, e intelectuales, están más cerca del tonto de la clase que de un privilegiado del saber y la experiencia. Apaguen "Netflix" y pregúntenselo si tienen valor y ganas. Exacto: sálvese quien pueda.

Si nos paramos cinco minutos a observar, veremos sin mucho esfuerzo que somos rehenes de la mentira y la desfachatez. Vemos gobiernos títeres, como el actual, sostenidos por terroristas y cárteles del chantaje, representados por los nacionalisas; vemos al PSOE mismo, representado en Zapatero, sosteniendo la dictadura salvaje de Maduro mientras aquí pelea contra los fantasmas de un franquismo bien muerto y enterrado. ¿Que qué está pasando? Fácil: la extinción.