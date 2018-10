Los daneses, Casado y el presupuesto

Cuando comencé a ir a Bruselas, a principios de los ochenta y antes de la integración de España en la entonces CEE, una de las cosas que más me llamó la atención fue escuchar una especie de sentencia entre los negociadores de los Estados miembros de entonces, que decía algo así como "si en una votación coincides con Dinamarca, entonces es que te has equivocado". Lo decían franceses e italianos, que advertían así a los españoles de la necesidad de estar muy atentos a lo que hiciesen los daneses para no coincidir con ellos. Desconozco de donde venía esa mala fama de Dinamarca, pero, existir, existía. Bueno, pues ahora y aquí, me pasa lo mismo con las opiniones de Pablo Casado, el líder del PP. Si veo o leo que alguna de sus tesis coincide con la mía expresada con anterioridad corro raudo a revisarla, no sea que me haya equivocado.

La última vez que me ha sucedido ha sido ayer, al leer en LA GACETA que, en opinión del líder del PP, los presupuestos 2019 son "el pilar para una nueva recesión". Como toda regla tiene su excepción, por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Casado, aunque también espero que esta sintonía puntual no se vuelva a repetir, porque entonces la situación sí que comenzaría a preocuparme. Y es que el documento remitido por el Gobierno a Bruselas nació ya con mal pie. Fue la semana pasada, cuando Pedro Sánchez, en nombre del Gobierno, y Pablo Iglesias, en representación de Podemos, firmaron un pacto sobre el Proyecto de Presupuestos para 2019. Desde el punto de vista formal llama la atención que ese acuerdo fuese entre el Gobierno (podía haberlo firmado el PSOE) y ese grupo político. La conclusión es evidente: estamos de facto ante un Ejecutivo socialista y de Podemos.

Desde el punto de vista del fondo del pacto, destaca el incremento del gasto y el aumento de la presión fiscal que repercutirá especialmente, una vez más, sobre la clase media. Por otro lado, estamos ante unos Presupuestos que bien podrían calificarse de virtuales, porque resulta muy difícil creerse algunas de sus cifras. Si esto es así, ¿va a tragar Bruselas? Pues puede que sí. Nadia Calviño lo intentará. Los motivos son dos. El primero, que los de la Comisión Europea están más preocupados en este momento con Italia. En segundo lugar, porque a cambio de ese apoyo los de Bruselas pueden exigir la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante el Marco Financiero de la UE para el periodo 2021-27, aunque sea perjudicial para España en general y para sus agricultores en particular. Esa sería una de las contrapartidas.