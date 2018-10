Casa para la música

Es bien conocido el dicho de "por San Lucas, a Salamanca putas" si quiera porque desde hace años en estas vísperas del apóstol lo recuerdo. Viene de entonces la fama de Salamanca y su puterío acrecentada por el mito del Lunes de Aguas, la Casa de la Mancebía, el Padre Putas y el Barrio Chino, además de la literatura sobre el asunto, y en contraposición el intento por rescatar almas perdidas con sermones de aparato, cierre de tugurios, persecuciones, casas de recogidas, aprobación o arrepentidas, como el clásico Colegio de La Encarnación en la Ronda de Sancti Spíritus.

Aunque a finales del siglo XIX Salamanca, su universidad, no era lo que fue, se plantaron en Salamanca las adoratrices, religiosas que acogían y acogen almas descarriadas y cuerpos maltratados por la prostitución, penas, en definitiva. Aún hoy, las sucesoras de María Micaela del Santísimo Sacramento o Venerable Sacramento, trabajan en ello mezclándose con lo peor y más peligroso de la noche. Una dedicación intensa e interesante con un punto negro: durante la dictadura fueron acusadas de trata de bebés aprovechándose de la condición y situación de las madres y la complicidad de una institución del Régimen denominada Patronato de Protección a la Mujer. Se ha comentado y relatado en "Las desterradas hijas de Eva" escrita por una interna de la institución, Consuelo García del Cid. Así, las adoratrices han pasado a la historia con fama de duras: sus colegios eran vistos como cárceles y trataban a las internas como reclusas. Una fama llevada al dicho popular: como te portes mal, te meto en las adoratrices. Tremendo. Así que es fácil imaginar el temor con el que muchas niñas pasaban por el Paseo de las Úrsulas, sede del colegio salmantino de las adoratrices, o sencillamente lo evitaban. Aquel colegio, levantado sobre el solar que fue plaza de toros a finales del siglo XIX, se propone como Casa de la Música por el grupo municipal de Ganemos, muy amigos de quienes evitaron la construcción ahí de un auditorio diseñado en 2002 por el arquitecto Emilio Sánchez Gil, que podría haber sido (y ser) una estupenda Casa de la Música o casa para la música. De hecho, lo último que escuché en ese recinto fue la programada por Caja Duero para la Capitalidad Cultural Europea, entre otras la de Franco Battiato o Serrat. También por su pasado podría ser museo taurino y en hall del edificio exponerse la famosa fotografía de Martínez Hebert de 1867 en la que se ven los escombros de la derruida plaza de toros sobre los que se levanta el colegio, con la iglesia de La Purísima al fondo y asomando la calle Ancha, una de las entradas al Barrio Chino de Salamanca, de donde saldrían algunas internas de las adoratrices. De ahí y de familias que no podían con la niña, rebelde, contestona, violenta€, que terminaba en la pedagogía correctora de las sores llevadas por las familias. También se las ha acusado de eso, de confundir pensamiento rebelde con comportamiento antisocial. En todo caso, la mezcla era explosiva: jóvenes prostitutas, madres solteras, rebeldes con o sin causa, antisociales y antisistema€ El material con el que trabajan las adoratrices es más que sensible. Siempre lo ha sido.

Casa de la Música es mejor que nada, quizá por eso, que no corra la misma suerte, se estudia que el Mercado Central acoja gastrobares al modo de La Boquería barcelonesa y otros mercados de Madrid. Se trata de hacer compatible el comercio del fresco con el bebercio y comercio de ese fresco hecho tapa o plato, igual que se ha hecho compatible su actividad mercantil con las visitas turísticas. Los tiempos cambian para todo. O casi todo.