¡Ay, España!

Este puente que acabamos de pasar no ha sido para mi tiempo perdido. No he viajado fuera ni he asistido a ningún acto, no por el acto en sí, sino por la gente que va a ellos. No aguanto gentíos y los evito siempre que tengo ocasión. He paseado, he leído, he pensado sobre lo que he visto y vivido estos días. Nuestra Fiesta Nacional (12 de octubre) quedó atrás sin pena ni gloria. Lo más sonado de ella no fue el Himno, sino los abucheos a Sánchez antes, durante y después del desfile y su descoloque posterior en Palacio, da igual la razón del dislate, porque sea cual sea dice mucho y nada bueno del personaje. Vaya día tuvo, si se hubiese quedado en la Moncloa haciendo brindis al sol le habría ido muchísimo mejor.

Si para los franceses la Patrie es todo, para los españoles la Patria no existe, solo en el dintel de los cuarteles y en no todos. Por esto y por otras cosas, España es diferente, eslogan turístico que Fraga se sacó de la manga y que con el transcurrir del tiempo ha pasado a ser una triste realidad, pero por otros motivos, por no poco de todo aquello que ha perdido, y aunque si malo es haberlo perdido peor resulta no echarlo en falta.

Aún están visibles las secuelas de la riada que arrasó al municipio mallorquín de San Lorenzo del Cardassar producida por el desbordamiento de tres torrentes que cruzan el pueblo a causa de la lluvia caída (220 litros por metro cuadrado) llevándose por delante cuanto encontró a su paso, más la vida de doce personas. Todavía no han encontrado al único desaparecido del que se tiene constancia, un niño de cinco años.

Pues esta riada me trajo a la memoria otra, la del Tamarguillo, un arroyo con más basura que agua que convirtió a Sevilla en un inmenso lago al salirse de madre, también por la lluvia, el 25 de noviembre de 1961, y de la que fuí uno de los afectados. Yo entonces estudiaba en Sevilla y me pilló de lleno. Me afectó porque como consecuencia de lo ocurrido nos adelantaron las vacaciones navideñas.

Fue tan espectacular como trágica. Causó muchísimo daño y arruinó miles de viviendas, más de ciento veinte mil personas se vieron en la calle y hubo que buscarles cobijo a toda prisa y con la mayor eficacia. Aquella riada acabó con el chabolismo en Sevilla, marcando un antes y un después en la ciudad. No obstante "sólo" hubo cuatro ahogados, dos de ellos niños, porque el zarpazo más duro de la tragedia, sin ser poca la que el Tamarguillo directamente produjo, vino después, una vez que las aguas habían vuelto a su cauce y la solidaridad venía de camino, carretera adelante, de la mano de un personaje muy peculiar, Bobby Deglané, y de su "Operación Clavel" con la que movilizó desde Radio España, de la que era locutor, a todo el país, que se entregó sin fisuras en auxiliar a los damnificados con una generosidad, coordinación y rapidez asombrosas, que consiguió llenar de víveres, ropa, juguetes... 142 camiones, que en caravana llegaron a Sevilla donde los esperaba una muchedumbre agradecida. Al llegar, una avioneta que sobrevolaba a baja altura la multitud mientras tomaba fotografías, se enganchó en unos cables de alta tensión y cayó sobre ella matando en el acto a veinte personas e hiriendo a más de cien, algunas muy graves.

Pues a esto venía, a la solidaridad de los españoles de aquella España, tan necesitada de unas cosas y tan sobrada de otras, capaz de compartir sin mirar con quien lo poco que tenía. Yo mismo, con 14 años, como otros muchos chavales de edades parecidas a la mía, contribuímos en la medida de nuestras posibilidades, que eran poquísimas, a ayudar en los momentos más crudos de la tragedia.

Aquella solidaridad de entonces no se ha visto ahora y no se ha visto porque, si es cierto lo que se ha dicho, y sin duda cierto es, se obstaculizó como primera medida toda ayuda que al conocerse lo ocurrido se puso en movimiento desde los pueblos cercanos impidiendo que llegara con prontitud. Hasta los servicios de emergencia (bomberos y protección civil) de Palma esperaron horas hasta que les llegó la orden de salir. Había que quitar importancia a lo que ocurría y la mejor manera fue no alarmar mientras la tragedia crecía, vamos, como si ayudar no estuviera bien visto.

Aquí y ahora la autosuficiencia se impone, cada cual ha de valerse por sí mismo y afrontar lo que le caiga encima, y aunque el espíritu español tiene mucho de generoso y solidario, se rechaza donde lo español se ignora, se margina o se persigue. Pues algo así, al parecer, ocurrió.