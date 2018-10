La sonrisa de Pedro y Pablo

El otro día, al ver las caras de satisfacción de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mientras firmaban ese documento aledaño a los presupuestos no pude dejar de preguntarme qué pasaría por sus cabezas tras hacerlo y si de verdad, en algún momento, alguno de los dos pensaba que estaba haciendo algo por España y su futuro. Supongo —y no puedo concebir que sea de otra manera— que ambos saben que no hay quien, dentro o fuera de la política, no quiera más y mejor para todos. O lo que es lo mismo, que aumentar las pensiones, o el salario base o cualquier otra mejora social (muchas de las cuáles por cierto nada tienen que ver con los presupuestos generales) es algo que desea cualquier formación política, además de todos los ciudadanos. Sería estúpido que se quisiera lo contrario.

Pero el dinero no crece en las copas de los árboles, ni es infinito y, sobre todo, no sale del bolsillo de los contribuyentes ni de los impuestos; y subirlos, para muchos economistas, es una decisión suicida que afectará muy negativamente a una buena parte de los españoles. Los autónomos, sin ir más lejos, ya enormemente castigados y base de la economía del país.

Mientras hasta en Grecia se piensa en bajar el Impuesto sobre Sociedades o en Portugal en recortar el IRPF, aquí parece que la panacea es eso, que se pague más. La excusa es que solo pagarán los "ricos", pero la realidad es que, al final, si se suben las contribuciones se penaliza el empleo y la inversión y eso es completamente antisocial. El caso es que a Pedro y sobre todo a Pablo se les llena la boca con las promesas de la multiplicación de los panes y los peces. Hasta se les vuelve mesiánica la mirada y se las congela la sonrisa.

Tal vez desean, cómo no, que también se congele el tiempo y ellos pueden seguir ahí, decidiendo destinos el mayor tiempo posible. Sin embargo, las horas y los días pasan y por mucho que ellos fortalezcan su alianza, saben que la espada de Damocles de Cataluña pende sobre sus cabezas. Y que si los aliados independentistas del Gobierno retiran su respaldo de nada servirá que ellos se hayan estrechado las manos y firmado con tinta china sus documento. Y difícilmente puede hacer nada el presidente para responder a las expectativas de los catalanes, cuando pretenden que les señale a jueces y fiscales lo que han de hacer, en un país como el nuestro con los poderes separados.

Así las cosas, vuelvo al inicio de este artículo y reflexiono. Quizás Pedro y Pablo no pensaban ni en España ni en el futuro al firmar ese documento pero sí en ellos mismos, en su bonito papel, en el momento€ Si no, no se entiende tanta sonrisa.