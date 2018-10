El programa electoral que presentaron el jueves Sánchez e Iglesias me recuerda mucho al Plan del Oeste de Caldera y del ínclito Zapatero. El proyecto con el que el "zapaterismo" nos engatusó y las cuentas de su heredero, son un brindis al sol, un engaño manifiesto que nos llevará de nuevo a la ruina, con más paro y más pobreza, como ya ocurrió con el "mesías" socialista, es decir Zapatero, que ahora se reúne con el "hombre de paz", el etarra Otegi y hace de "mediador" en Venezuela, donde cada día salen a miles —los que pueden— antes de morir en la miseria impuesta por el dictador Maduro.

Esto de invitar y que paguen otros es muy populista, pero también poco ético y nada estético, porque se está jugando precisamente con los más débiles. Ayer lo dijo el vicepresidente de la patronal y candidato a presidirla, Antonio Garamendi. La subida del salario mínimo la quiere todo el mundo, ¿pero quiénes son estos dos mequetrefes para decirle al empresario lo que tiene que hacer sin haberlo consensuado? Pablito y Pedrito han obviado a los agentes sociales para tomar una serie de decisiones que no le competen. Obligar al empresariado a fijar un salario mínimo cuando los organismos internacionales están avisando de que estamos a las puertas de una segunda recesión, implicará que no haya contrataciones y sí despidos.

El maestro del actual presidente del Gobierno presentó en la campaña de las elecciones generales de 2004 un plan para el oeste de la Comunidad de Castilla y León que contemplaba 115 medidas, muchas de ellas no eran de su competencia aunque llegara a la Presidencia del Gobierno como de hecho llegó. Entre otras medidas, planteaba convertir en autovía varias carreteras de titularidad autonómica o hacer hospitales en áreas con una población inferior a los 50.000 habitantes o edades del hombre en Béjar, por ejemplo. Lo que se conoce como "disparar con pólvora del Rey". Y así fue. Cuando llegó a La Moncloa, contra todo pronóstico, de lo dicho nada, de nada.

El papelito que firmaron el jueves Pablito y Pedrito, no es ni una declaración de intenciones, porque ni siquiera se han puesto a trabajar, a negociar y a pensar cómo se va a pagar todo lo que prometen. Según los expertos económicos ni cuadran los ingresos y los gastos. Hay un desequilibrio bastante considerable. Pretender que el gasto que ellos proponen lo pueden pagar con los impuestos de los "ricos", es decir con los que declaran un salario por encima de los 130.000 euros, es directamente engañar a la gente. No hay más que ver cuántas personas tienen una nómina de este tipo. Los "ricos" no cobran nóminas tan elevadas, utilizan sociedades que tributan a un tipo bastante inferior, como saben o deberían saber el presidente del Gobierno y el vicepresidente "in pectore" Pablo Iglesias. Estos dos no son los "Robin Hood" del siglo XXI que le quitan el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Son dos "vende humos" que quieren engañar al ciudadano, fundamentalmente a los más débiles para seguir en la poltrona política.

No sé si Sánchez, que está de hipotecas políticas hasta las cejas, llegará a aprobar su presupuesto, pero si es así, lo lamentaremos todos.

Económicamente pueden ser la ruina y políticamente son un retroceso. Medidas como establecer el precio de los alquileres de viviendas privadas solo pueden implementarlas regímenes dictatoriales, como el de Venezuela. Claro que no hay que olvidar que si de algo sabe Podemos es de este tipo de dictaduras a las que están acostumbrados a asesorar y ya sabemos las penurias que están pasando los pobres venezolanos.

Lamento que el líder del PSOE en Salamanca, Fernando Pablos, y los parlamentarios socialistas hicieran ayer el más espantoso de los ridículos defendiendo las hojas volanderas que rubricaron el jueves Pablito y Pedrito. Decir que son los presupuestos mejores de las historia para Salamanca es un tanto pretensioso, entre otras razones porque tendrán que explicar a los cientos de pequeños empresarios de esta provincia cómo van a poder mantener el empleo y cómo van sobrevivir después del hachazo impositivo que este Gobierno quiere dar a las rentas medias y bajas.