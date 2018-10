Mujer rural y sociedad tradicional

Las últimas décadas han dado un vuelco a la interpretación de la historia y de la cultura, incorporando la imprescindible perspectiva de la mujer, a través de lo que se ha dado en llamar lecturas de género.

Pero esa relectura del pasado delata una desigual atención a la mujer rural en comparación con la urbana y aquellos territorios de mayor impacto social en los cuales ha sido ninguneada: el poder, la ciencia, el pensamiento, el arte, la cultura€

Mirar al pasado reciente de la mujer campesina en el siglo XX resulta revelador. En el marco de la sociedad tradicional, ha gozado (o se ha visto obligada a parecerlo) de una fortaleza formidable, con la que ha soportado una parte capital del peso de la familia (numerosa no pocas veces), en los quehaceres domésticos y el cuidado de sus miembros, pero también en múltiples tareas laborales extramuros de la casa y, de manera singular, en el papel de albacea del patrimonio inmaterial, con sus ramificaciones sociales.

En el primero de estos roles, la mujer no solo se ha ocupado de la intendencia familiar, la provisión del agua cuando no la había corriente, la comida, el cuidado de las dependencias, la ropa (teniendo que lavarla a mano en el río, fuentes, pozas€), sino que también ha asumido la atención a los dependientes: niños, ancianos y enfermos. En esa multiplicidad de tareas, se ha visto forzada a practicar el ocio productivo, en un ejercicio de prestidigitación con el tiempo. Las solanas y seranos eran, a la par que tiempos de tertulia, espacios complementarios de trabajo, en los que zurcía y remendaba, espadaba el lino, hilaba, tejía, estitaba las vainas secas de las judías€

A estos oficios hogareños, la mujer rural ha agregado otros de apoyo, y no solo como arbotante sino como pilar y soporte solidario junto al varón. Atarina en las cuadrillas de segadores, trilladora o limpiadora en la recolección del cereal; hortelana, vendimiadora, apañadora de aceitunas y cosechadora de muchos otros frutos; compañera de fatigas del hombre en el tejar, en la panadería, en el telar y en otros talleres manufactureros; cómplice en los sueños de aquel dorado de una incipiente y frustrada minería salmantina a mediados del siglo pasado. Y todo ello, sumándole horas imposibles al día para lograr eso que ahora se preconiza tanto: conciliar.

Incorporada tardíamente a la alfabetización, la mujer ha sido receptora, portadora y transmisora (albacea indiscutible) por vía oral de esa herencia secular que llamamos el patrimonio inmaterial, y sobre el cual se sustentan las claves esenciales de nuestras identidades.

Depositaria del cancionero y el romancero, del imaginario, de las liturgias y rituales de las fiestas familiares y sociales, de las claves de la vida y la muerte, de los conocimientos prácticos€ No en vano se emplea la etiqueta de género remedios de la abuela para referirnos a los recursos tradicionales aplicados a la salud.

Notaria y vigía de los comportamientos afectados por esas normas consuetudinarias no escritas que regulan la sociedad tradicional rural, dirime lo que es o no es aceptable, y determina quién merece el estigma social, a quién se le han de "sacar cantares" por un comportamiento impropio. También ha sido sufridora, por diferente, de ese estigma que acababa con algunas mujeres, señaladas como brujas, en casas de orates.

Muchas formas del pensamiento patriarcal arraigadas en la sociedad tradicional, han sido reforzadas, empero, por la mujer. Así, se ocupaba de corregir desviaciones en el comportamiento del niño ("¡Se te va a caer el pito!", amagaba cuando el niño olisqueaba en los fogones). Desde ese posicionamiento se comprende el recelo hacia la mujer rural de algunos pueblos de nuestra provincia, con perfiles claramente matriarcales, que configuran y sostienen dichos perversos, como el que alude a Pedrosillo de los Aires: "De Pedrosillo, ni vaca ni novillo, ni mujer a poder ser".

Sin embargo, en la medida en que ha sostenido y sostiene el complejo edificio del campo salmantino, logrando hacerlo más habitable, más humano, más permeable a las nuevas realidades, pero sin borrar la memoria del tiempo, debemos reconocer que la mujer rural es pilar de nuestra tierra.

(*) Director del Insituto de las Identidades de la Diputación Provincial de Salamanca