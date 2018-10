La gilipollez

A los responsables del programa OT no se les ocurre otra cosa que autorizar a una de las concursantes a corregir una canción escrita hace años por José María Cano para su grupo Mecano. Concretamente, esa joyita acústica titulada "Quédate en Madrid", incluida en su álbum de 1988, "Descanso dominical". Más tarde Ana Torroja, cantante de Mecano y colaboradora del programa, les advierte que según la Ley de Propiedad Intelectual sólo podría alterarse la letra con el permiso expreso del autor, que obviamente no lo da, y dan marcha atrás ante el pitorreo general.

Todo el disparate comienza cuando una de las concursantes, sacando de contexto una palabra de la canción ("mariconez"), la considera un intolerable insulto homófobo, sin reparar en que la definición que dan los académicos de la lengua para la expresión, en los términos que la utiliza J.M.Cano, no es insulto sino: "tontería sin importancia". "Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel" dice el estribillo completo.

La semana pasada hablábamos de la importancia de que existan programas musicales de calidad en nuestra televisión, frente a talent shows como OT, donde es más esencial el romance entre dos concursantes que la propia música, actriz secundaria de una película donde se fomenta la competitividad por encima del arte, el éxito fulgurante por encima de los años de preparación y la ignorancia por delante de la cultura musical. Aquí tienen una anécdota que lo certifica.

Lo grave del asunto no es que la concursante se crea capacitada para mejorar la composición de Mecano, colocando "gilipollez" en lugar de "mariconez", sino que a los supuestos profesores del invento, eso les parezca fetén y que dedicándose a lo que se dedican (asesinar una media de tres o cuatro maravillosas canciones semanalmente), desconozcan lo que dice la ley sobre cambiar la letra de una canción que no les pertenece y difundirla públicamente. La concursante ha confesado que "entiende que Mecano utilizara esa palabra porque eran otros años". Tal y como se expresa, no parece gran lectora, pero sería aterrador ver los tachones y correcciones que podría acometer si algún día por casualidad cae en sus manos algún libro de Lorca, Quevedo, Cervantes o Cela. Y con el visto bueno de sus distinguidos profesores.