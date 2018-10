Vuelve la barra libre

En España somos tozudos hasta el infinito. No aprendemos de nuestros errores y por ese motivo somos nuestros peores enemigos. Si algo nos enseñó la crisis económica es que en momentos de bonanza hay que pisar el freno del gasto. De lo contrario, ocurre lo que ocurrió. Y sinceramente, yo prefiero aplicar una mayor contención y que, cuando vengan mal dadas, tengamos reservas para no meter la tijera. Porque si antes de la crisis no se hubiera derrochado a manos llenas, probablemente ahora no tendríamos que lamentarnos de los salvajes recortes que se aplicaron.

El acuerdo para los Presupuestos de 2019 que han firmado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es un brindis al sol. Deja bonitos titulares para contentar a una parte de los españoles, pero se pasa el realismo por arco del triunfo. Son unas cuentas imposibles y más vale que se lo vayan diciendo a los suyos. No porque el presidente tenga difícil el apoyo de golpistas y nacionalistas —tiene narices la cosa—. Sino porque Bruselas va a darle un tirón de orejas en cuanto empiece a revisar el documento. Y aunque ha tenido fases de político antisistema, Sánchez se va a tener que plegar a lo que digan desde la Unión Europea, por mucho que su socio Iglesias le anime a lo contrario. Entonces la legislatura habrá acabado y nos iremos a elecciones.

Como defensor de una política que apoye al obrero desde el orden, hay medidas de los Presupuestos que recibo de buen grado. Todo lo referente al fomento de la natalidad y a la conciliación familiares es fundamental y una asignatura pendiente. Parece que aún no nos damos cuenta de que este país se consume y envejece a marchas forzadas. Sin embargo, ni instituciones ni empresarios facilitan lo más mínimo un derecho básico como es el de formar una familia sin tener que hacerlo a distancia.

Hay aspectos discutibles como la regulación de los alquileres. Es cierto que en ciudades como Madrid la situación es insostenible y se están pagando verdaderas fortunas por auténticos cuchitriles. Los expertos dicen que se está generando una burbuja muy peligrosa. El problema es que toda intervención en el mercado es igualmente perniciosa y puede sentar un precedente muy negativo.

Recibo con buen gusto la subida impositiva a las rentas más altas, banca y grandes empresas. Pero esto siempre tiene una cara b. Una fuga de alguna de las compañías afectadas podría generar unas consecuencias catastróficas en el empleo. Y lo que ganamos por un lado, lo perdemos por el otro.

Se nos ha vendido que las clases medias quedan exentas de esta subida de impuestos. Pero no es así. Cualquiera que tenga un coche diésel (sólo los ricos pueden adquirir un vehículo eléctrico) o los que compren acciones de grandes compañías (no hace falta ser Amancio Ortega para hacerlo) pagarán las consecuencias del pacto Sánchez-Iglesias si un día se hace realidad. Lo que ocurre es que estos señores saben muy poco de cómo vive la España real y qué es lo que hace en su día a día. Por eso se mueven en generalidades y tópicos que acaban siendo un arma de doble filo.

La realidad es que estos Presupuestos, con sus iniciativas loables y sus trampas manifiestas —no todo es blanco o negro— dispararían el gasto en 5.529 millones el próximo año. El problema es que si la hucha de las pensiones baja a marchas forzadas, el empleo que se crea es precario, no nacen niños y no se apoya a los autónomos, las cuentas no salen. El agujero sería monumental y estaríamos hipotecando a las próximas generaciones. Y eso sin contar con que aparezca por arte de magia una nueva recesión que nos haga viajar en el tiempo a 2008.

No cabe duda de que los españoles tienen que recuperar mucho de lo perdido durante la crisis. La realidad es que los sueldos no han subido al ritmo que lo ha hecho la economía. Pero sería muy peligroso entrar en una espiral de gasto que sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba. Lo bueno es que las cuentas de la utopía serán eso, una utopía que Sánchez y los podemitas van a tener que enmendar si quieren sobrevivir.