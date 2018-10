Mucha santa

Pero cómo me sacáis con este tiempo, debió pensar la Santa ayer en su Alba de Tormes, con el viento de "Leslie" sacudiendo ramas y alborotando ropas y peinados. Santa Teresa no recordaba, quizás, aquella tormenta que arrasó murallas y buques en Cuba en 1768 a la que bautizaron "Santa Teresa" y dejó a nuestra "Leslie" en un vendaval de primavera. El golpe del huracán que venía lo paró Figueira da Foz, playa de veraneo de salmantinos, algunos de ellos poetas, como Pepe Ledesma, que tiene allí su rincón permanente, o Julio de Manueles. Aquí "Leslie" sí hizo de las suyas. Luego, se desvió hacia Zamora y nos libramos por los pelos de su malhumor, salvo en lo que se refiere a las temperaturas: de repente, los termómetros se desplomaron más de diez grados y tuvimos que echar mano de los abrigos. Ya es conocido cómo entran el calor y el frío en Salamanca: de repente y casi sin avisar. Nadie debe sorprenderse. Así que ayer, víspera de Santa Teresa, nos salió un día más propio de Santos, para cerrar el puente del Pilar. Y así entramos en la fiesta de Santa Teresa, día grande en Alba, donde se celebran todas las solemnidades propias de estos casos: procesión con imagen y reliquias, misa, pregón, homenajes, cantos y versos y este año, además, actos de cierre del Año Jubilar Teresiano, antes de entregarnos a las canciones golfas de Sabina interpretadas por la Jimenos Band.

Lástima que Concha Velasco no pregone en tan señalada fecha, pero Irma Soriano lo hará de lujo. Un año, Alba debería reunir a las actrices que han interpretado a Santa Teresa –las vivas, naturalmente—Aurora Bautista, Berta Riaza, Carmen Bernardos, Paz Vega, Marian Álvarez, Nuria Galache€y doña Concha, claro. De todas las interpretaciones, la de Paz Vega fue la más polémica por la visión que se daba de la Santa. Todavía hoy, la Santa sigue inspirando obras, como "Teresa jardinera de la luz", de Denis Rafter e interpretada por el grupo Lazarillo, o "Teresa, dos tiempos", escrita por Mo de la Fuente y Nuria Galache, actriz que ha encarnado a la Santa en un intenso mano a mano con San Juan de la Cruz. Y si no es posible reunirlas, al menos citarlas en alguna de las paredes del teatro albense, antaño hospital de peregrinos, como me recordó hace poco la concejala de Cultura, Sonia Sánchez. Este año, han peregrinado menos devotos de los esperados, se dice.

Santa Teresa es mucha santa. Está en los Simpsons y en el cancionero de Sabina –"Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a Don Pelayo€", canta en "Adivina, adivinanza"; igual la Jimenos la cantan esta noche—, y es, además, patrona de escritores o abogados. El otro día, los abogados salmantinos festejaron su fiesta en el Casino de Salamanca. Pero también es patrona de las mujeres rurales. Yo creo que de todos los patronazgos y títulos este es el que más le gustaría. Hasta el honoris causa salmantino les hubiese parecido poca cosa ante el hecho de estar junto a las mujeres rurales. Mujeres en general. Poco a poco se va descubriendo ese perfil igualitario de Teresa de Jesús con aquello de aquí todas trabajamos de todo y todas tenemos que leer sin consideración a títulos de nobleza ni cargos conventuales ni educación. Convirtió su devoción por la lectura en una obligación para sus hermanas de convento convencida de que serían mejores monjas si eran buenas lectoras. Quizá algún día nuestra Charo López la encarne en uno de sus maravillosos monólogos. Anoche, en Ávila, estuvo cerca, así que quizás€