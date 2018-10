Música y músicos

Te puede gustar la música que estás escuchando, pero no los músicos. O, por el contrario, te pueden convencer los músicos, pero no la música que tocan. Lo mejor, por supuesto, es que te fascinen la música y sus intérpretes; y lo más enojoso, que te harten tanto los músicos como su música. Bueno, peor es que la música le repatee al propio músico que la interpreta. Es el caso, por ejemplo, de la inflada ´Stairway to Heaven´, que Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, tacha de melosa ´canción de boda´. Pero siempre nos quedará la música: otra música y otros músicos.

En la vida política ocurren cosas similares. Y es que el mundo de la música no parece muy diferente del trabajo público: ambos exigen acuerdos, cooperación, objetivos comunes. Naturalmente, sospecho que hay políticos que aborrecen su propia forma de intervenir en la vida pública. Sostengo que a muchos ciudadanos les complace la música política que ejecutan personas que no les convencen: gusta la música, pero no los músicos. Y bueno, que no agraden ni la línea política ni sus actores es algo humano. Que seduzcan tanto los políticos como su política es casi un prodigio. Pero siempre nos quedará la política (como la música).

Si le parece que esta columna se ha convertido en un elogio encubierto de la política en democracia, tiene usted razón. Un elogio que, entre otras cosas, tiene como objetivo fortalecer la autoestima. La palabra ´idiota´ define su significado en el Diccionario académico como ´tonto o corto de entendimiento´ y también como ´engreído sin fundamento para ello´ (vaya: ni que hubiera fundamento para serlo). Pero en la Grecia clásica, de manera más suave, pero igualmente peyorativa, se llamaba ´idiotes´ –llegó al castellano a través del latín con la forma ´idiota´– a quien solo se preocupaba y ocupaba de sus asuntos privados, particulares, esto es, a quien, siendo un hombre libre, se negaba a interesarse por la acción política. Y, puestos a elegir, mejor no ser idiota ni a la griega ni a la española.