Memoria y olvido de Muñoz Torrero

Acaso los más leídos de nuestros vecinos tengan alguna noticia de quién fue don Francisco Muñoz Torrero, una minoría seguro, porque para el común de los salmantinos apenas es conocido como quien da nombre a una calle de escasa importancia, que va de la avenida de Villamayor hasta Fray Luis de Granada. Para el que no lo conozca rescataremos su personalidad de cura liberal, nacido en 1761, en un pueblo de Extremadura, Cabeza de Buey, hijo de un modesto maestro, Torrero llegó a ser rector de la Universidad de Salamanca (1784-1790), pero sobre todo destacó por su actividad política y parlamentaria en las cortes de Cádiz de 1812, como defensor radical de la libertad de prensa, la separación de poderes Iglesia-Estado y la abolición de la Inquisición. Su figura está muy bien glosada en el tantas veces celebrado libro de Francisco Blanco, "Vecinos ilustres de Salamanca" y elogiada en esta misma página del periódico hace unos meses por el amigo Román Álvarez.

Pues bien, hace unos días, en el Congreso de los Diputados, se ofreció un homenaje público a la insigne personalidad de este patriota, que fue el primero que llevó a las Cortes de Cádiz la bandera roja y gualda, que era la de su pueblo, y propuso que fuera la de España entera y lo consiguió, dando a la enseña un aval liberal y progresista que arrebató el franquismo con su apropiación sectaria.

Porque nadie más progresista —ilustrado y radical en la defensa de los derechos humanos, de la igualdad entre los hombres y de las libertades civiles— que este impagable clérigo, que acabó sus días en un penal de Lisboa que cada tarde inundaba la marea. Hasta allí le persiguieron los esbirros de rey Felón Fernando VII con la saña inquisitorial que con tanto ahínco quiso abolir.

También el desempeño de Torrero como rector de la Universidad de Salamanca fue ciertamente memorable. Entre otras muchas decisiones acertadas, amplió el botánico de la institución y consolidó su extraordinaria biblioteca.

Lástima que un tipo tan actual, en sus propuestas y en su actitud, haya tenido un homenaje tan deslucido en las Cortes. Al parecer, al acto del Congreso solo acudió un tropel de sus paisanos extremeños y poco más. Porque a ningún mediocre político actual le interesó componer la loa de un cura liberal de hace dos siglos, que no da ni fotos, ni titulares, ni votos.

Pero lo que resulta incomprensible es que al citado homenaje no haya asistido nadie representando a la Universidad de Salamanca, a la que tantas atenciones y aciertos procuró el extremeño cuando fue su rector. Un imperdonable olvido que conviene paliar cuanto antes desde la propia Universidad, celebrando como se merece la personalidad de Muñoz Torrero, que aunque lo parezca no es una marca de bicarbonato, sino un protagonista muy relevante de nuestro dramático siglo XIX con solo una modesta calle con su nombre.