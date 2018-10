Nos acercamos no a la festividad de... sino al puente de..., que les viene a huevo a quienes la festividad les importa un bledo y que desde hoy mismo invadirán las carreteras camino de otro sitio donde pasar estos días que la coincidencia de fechas les ha regalado.

La festividad del 12 de octubre —bueno es recordarlo en momentos sobre los que planea el olvido aconsejable y aceptado, cuando no la ignorancia cultivada con esmero y no por los ignorantes sino por aquellos que en la ignorancia ajena cimientan su porvenir— tiene como motivo inicial celebrar los 526 años del descubrimiento de América y del comienzo de sus consecuencias: de la Hispanidad y de su Patrona, la Virgen del Pilar, que también lo es de España como generadora de toda la historia posterior, historia de una trascendencia tan fecunda y prolongada que aún sigue influyendo en la actualidad universal, historia en la que Salamanca y su Universidad tuvieron un enorme protagonismo, tanto en la conquista de aquellas tierras como en la evangelización de las gentes que las habitaban y en su integración a la cultura y a la civilización, por lo que lógico sería conmemorarlo, más aún por motivo de su VIII Centenario, y evitar caer en la rutina con el manido episodio de todos los años, como si nada más hubiese ocurrido en esta fecha tan señalada por otro acontecimiento de inmensa relevancia para nuestra Universidad, que desaprovecha la ocasión prefiriendo regocijarse en una simple anécdota, en la de siempre.

Paso del episodio. Aunque para algunos sea el estímulo de su existencia, al menos esa sensación dan por su infatigable y entusiasta entrega, y encuentren en él la oportunidad de aportar su granito de arena al mantenimiento de este mundo de cuentistas e impostores. Cuando hablo del episodio me refiero al de Unamuno y Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad aquel 12 de octubre de 1936, cuando y donde no ocurrió exactamente lo que dicen que sí ocurrió. Demostrado está que no fue así, no obstante no se apean del guión por la cuenta que les trae. Hay que mantener el teatrillo como sea, a costa incluso del rigor histórico que tantas ilusiones apaga y planes echa a perder.

Y como este día se debe a la historia, de ella no me salgo por muy incorrectamente político que pueda ser. Consecuencia de lo que aquel ya lejano 12 de octubre de 1492 se puso en marcha fue el fenómeno identificativo de la Hispanidad, elemento de unión que se fue forjando durante siglos y denostado hoy por quienes, aun siendo españoles, con responsabilidades políticas, incluso de gobierno, ni siquiera reconocen a España como unidad de destino ni de nada y se prestan a hacerla pedazos como si de un trasto viejo e inútil se tratara.

En su impecable Defensa de la Hispanidad, Ramiro de Maeztu destaca de ella dos características indestructibles "que son luz del espíritu, como el habla y el credo", común en todos los pueblos "que deben la civilización o el ser a los pueblos hispanos de la península" y la define como "el concepto que a todos los abarca". Añade que la Hispanidad "no habita una tierra, sino muchas y muy diversas. La variedad del territorio peninsular, con ser tan grande, es unidad si se compara con la que habitan los pueblos hispánicos. Magallanes, al sur de Chile, hace pensar en el Norte de la Escandinavia. Algo más al Norte, el Sur de la Patagonia argentina, tiene clima siberiano. El hombre que en esas tierras se produce no puede parecerse al de Guayaquil, Veracruz o las Antillas, ni éste al de las altiplanicies andinas, ni éste al de las selvas paraguayas o brasileñas. Los climas de la Hispanidad son los de todo el mundo". Esto lo escribió Maeztu antes de 1934 (año de su primera edición) y presten atención al detalle en el que se refiere a la "variedad del territorio peninsular" que, aun siendo grande, lejos de dividir, une. Pues miren hoy esa misma variedad y vean la falta de unión que sufren quienes por ella se mueven a causa de quienes olvidan o ignoran.

La Hispanidad, su origen y sus consecuencias es lo que debería celebrarse el 12 de octubre, fecha del descubrimiento de América, "momento —añade Maeztu— en que se inició la comunidad de todos los pueblos: blancos, negros, indios, malayos o mestizos que hablan nuestra lengua y profesan nuestra fe".

Pero hoy la lengua se prohibe en lugares de la propia España y en cuanto a la fe€, qué decir de ella en un pueblo que ni se respeta ni cree en sí mismo.