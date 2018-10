Bestias, urnas y cábalas

Confieso que hoy, ayer para el lector, estoy vago. Por eso he decidido pedir ayuda a la Real Academia Española de la Lengua para redactar esta columna. A saber, en su diccionario, edición de 2001, que tengo como uno de mis libros de consulta y también de cabecera, he buscado la palabra bestia y me aparece lo que sigue a continuación: "animal cuadrúpedo. Animal doméstico de carga; por ejemplo el caballo, la mula etc. Monstruo o ser fantástico. Persona ruda e ignorante". Hay más, bestia de albarda, de carga, de guía, negra, parda. Me dio por buscar esta palabra cuando leí la noticia en la que se daba cuenta de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cree que Torra cometió un delito de odio al llamar "bestias" a los españoles, pero que lo ve prescrito. Vamos una de cal y otra de arena. Recurriré al refrán que dice algo así como "no ofende quien quiere, sino quien puede". No reconozco yo a Torra capacidad para la ofensa.

Luego busqué la palabra urna: "arca que sirve para depositar las cédulas, números o papeles en los sorteos y en las votaciones secretas". La razón de esta curiosidad es la cantidad de citas con las urnas que vamos a tener en los próximos meses. En el caso de Castilla y León, iremos dos veces. Una será a finales de mayo del año que viene, cuando depositemos en tres urnas diferentes las papeletas correspondientes a las municipales, las autonómicas y las europeas. Bien antes o bien después, dependiendo de cómo vayan las cosas a Sánchez y a los socialistas durante los próximos meses, tocarán las generales. Y, antes de todo, el baile comenzará con las autonómicas en Andalucía, que servirán en parte como un test. Por si lo anterior no fuese suficiente, no se deben descartar elecciones en Cataluña en cualquier momento para elegir al sucesor del citado Torra.

La pregunta del millón es lo que puede pasar en esas elecciones, especialmente en las generales. Cuando alguien me pregunta la opinión, siempre respondo lo mismo: "es necesario esperar a que se aproxime la fecha de las mismas porque tal y como van de rápidos los acontecimientos puede suceder cualquier cosa". A continuación agrego la siguiente reflexión: "si a principios de mayo de este año, una persona nos hubiese dicho que un mes después Pedro Sánchez iba a estar en La Moncloa, Rajoy fuera de ella y a punto de abandonar la política, hubiésemos respondido que eso era casi imposible". Y es lo que sucedió. Hacer previsiones sobre lo que puede pasar nos sirve de entretenimiento, pero de poco más. ¿Hay alguien que se atreva a hacer cábalas? Por cierto dice el citado diccionario que cábala es "conjetura, suposición".