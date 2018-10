Antiguos alumnos

"Nosotros creemos a Christine Blasey", reza con enormes caracteres en todos los tablones del inmenso campus de la Universidad de Yale. Es decir, creen que fue víctima de los abusos sexuales de su compañero de estudios y hoy, gracias al pulso ganado por Trump, Juez del Tribunal Supremo de EEUU, Kavanaugh. El prestigio de Yale rechaza hoy al cuarto de los Jueces del Supremo americano que estudiaron en sus aulas. Por el contrario se enorgullece de que acaben de otorgar el premio Nobel de Economía a su profesor William D. Nordhaus, por el estudio de las consecuencias económicas del calentamiento global. Con él son ya 61 los premios Nobel que atesora Yale, mas cinco medallas Fields ( los Nobel de matemáticas), habiendo tenido cinco presidentes de EEUU que se licenciaron en sus aulas, además de Merryl Streep, Paul

Newman, Jodie Foster y varios Pulitzer. Pero le sucede lo que al Barsa con el Real Madrid, que nunca tendrá las copas de Europa de los merengues, y en esta comparación el Madrid es la Universidad de Harvard, de la que han salido 8 presidentes del país más poderoso de la tierra 157 Nobel , 18 Fields, 48 Pulitzer y más de cien medallas olímpicas, la mitad de oro y posee una dotación de treinta y cinco mil millones de dólares (han leído bien)

Pero dejando la Universidad que ocupa el primer lugar en todos los rankings, y volviendo a Yale, hoy está en todos los telediarios de EEUU, por la batalla ganada por Trump en favor de un ex alumno y por la concesión de otro Nobel a uno de sus 4.400 profesores.

Y también en Conecticut, muy cerquita de New Haven, Orange, donde está la sede de una empresa americana, Avangrid - en la que trabaja mi mejor inversión, forjado en Harvard -, que cotiza en la Bolsa de Nuewva York, y que más del ochenta por ciento pertenece a Iberdrola. Algo tiene que ver con Salamanca, porque cuando menos su presidente es charro.

Mientras escucho Scheherazade, interpretada por la Sinfónica local, que conmemora sus 125 años de antigüedad, y veo la imposible comparación de cifras con mi querida USAL, me consuelo pensando que le llevamos varios siglos de adelanto y que todos sus famosos no los cambio por Fray Luis.