El pasado martes en la segunda cadena de televisión se estrenó "La hora musa", por fin un espacio dedicado a la música pop de calidad, emitido a una hora prudencial, algo que no se hacía desde tiempos inmemoriales.

En el primer programa además de algún interesante reportaje sobre ciertas portadas legendarias de rock (Bowie, Los Clash, Oasis, etc.) pudimos escuchar estupendas entrevistas y actuaciones en directo de grupos y artistas tan maravillosos como Franz Ferdinand, Mala Rodríguez, o Juan Perro, nombres a los que si alguna vez se hacía referencia recientemente en televisión, probablemente sería porque a alguno de los concursantes de OT, les tocaba en suerte hacer una versión de alguna de sus canciones. "La hora musa" sin embargo debutó con un raquítico 1,7 % de share, mientras que OT, sigue barriendo. Uno no acaba de entender cómo puede ser posible que un programa en el que supuestamente se intenta buscar talento tenga muchísima más audiencia que un programa en el que se muestra ya el talento contrastado y a raudales.

Esta semana en nuestro país se colocó como segundo disco más vendido de la actualidad un trabajo en el que el músico vigués Iván Ferreiro intenta sin mucha suerte salir airoso del envite de sonar convincente versionando el prodigioso repertorio de sus paisanos, los míticos Golpes Bajos, que curiosamente jamás consiguieron colocarse con sus trabajos por encima del puesto número 20 en ventas. Son síntomas de que vivimos en un país con tan poca cultura musical que preferimos la copia al original, lo sucedáneo a lo auténtico, el intento más o menos voluntarioso al trabajo realizado con pasión y oficio.

Claro que si comenzamos a ahondar en estas causas, lo mismo llegamos a la triste conclusión de que la peña o desconoce o ni recuerda a Golpes Bajos y volveremos de nuevo a ese círculo vicioso con el que comenzábamos: No existen programas musicales de calidad porque el monstruo mediático sabe que es mucho más rentable alimentar el morbo de dos chavales que se enamoran en un Gran Hermano disfrazado de programa musical que conocer la obra de los Beatles. "¿Y por qué es importante la cultura musical?" se preguntaba Auserón el pasado martes en el primer capítulo de "La hora musa". Sintonicen esta noche el programa. Ahí encontrarán la solución.