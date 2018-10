Depende del color del cristal

En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira", decía el poeta y pensador español Ramón de Campoamor.

Susana Díaz debe estar pensando lo mismo. El asunto del dinero de los parados para pagar prostíbulos o las palabras machistas de la ministra Delgado, depende como se miren pueden ser de dimisión y extradición o se puede pensar simplemente que un mal día lo tiene cualquiera o que nadie aguantaría una grabadora 24 horas.

Pero también es mala suerte que le haya saltado el escándalo de los prostíbulos el mismo día que convoca elecciones anticipadas con el beneplácito de Ciudadanos, que le ha allanado el camino y le ha facilitado el "argumentario" perfecto para dar por liquidada la legislatura cuando mejor le viene al socialismo de la lideresa.

¡Pobre Susana, si ella hubiera sabido lo de las tarjetas "prosti-black"! De entrada no se le hubiera ocurrido encabezar, hace solo unos meses, una cruzada contra los anuncios de contactos en los medios y de salida, tal vez hubiera pedido a su amigo Juan Marín romper mucho antes su compromiso "Ciudadano" de apoyo al socialismo susanista, porque está claro que el escándalo de los prostíbulos y las bacanales lo único que puede hacer es crecer.

El PP de Juanma Moreno puso ayer el foco en el dinero público que desde la fundación para los parados, dependiente de la Junta de Andalucía, se habían gastado en clubes de alterne.

Y es que el escándalo de las tarjetas black de la Junta de Andalucía sigue creciendo. Al parecer no fueron ni una ni dos juergas las que supuestamente se pagaron con el dinero destinado a parados. Fueron al menos trece "bacanales" en cinco locales de alterne diferentes de las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz por un importe de casi 32.000 euros. Doce se pagaron con las tarjetas y una con dinero en efectivo.

La polémica Faffe, la fundación de la Junta que debía formar a los desempleados se convirtió en una gran agencia de colocación de afiliados y familiares del PSOE en la que se gastaba el dinero público en comilonas, hoteles y prostíbulos.

Los directivos de la fundación contaban con ocho tarjetas bancarias que estaban asociadas a una cuenta que llegó a tener un saldo de 828 millones de euros. Con las tarjetas se gastaron 80.000 euros: 32.000 euros en los clubes de alterne, pero también se financiaban comilonas, peajes, hoteles... Es decir, todo lo necesario para que sus directivos, presumiblemente afiliados al PSOE, tuvieran una vida con todos los alicientes necesarios para aliviar el estrés que semejante desempeño les ocasionaba. No hay que olvidar que Andalucía es una de las comunidades con más parados y eso genera ansiedad, angustia, fatiga y agotamiento.

Sería lógico que el escandalazo, la desvergüenza demostrada por los protagonistas y la falta de ética, le pasara factura al PSOE en las elecciones del 2 de diciembre. Pero me temo que con el PSOE no funciona la lógica. Y es que todo depende del color con el que se mire y la corrupción de los socialistas no se castiga socialmente igual que la del PP.

De momento, las feministas de izquierda han desaparecido desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa. Ya no ven escándalos donde antes los veían. Si no hubieran desaparecido a estas horas estarían encabezando una manifestación para pedir la cabeza de Susana o para que el presidente destituyera a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, por las barbaridades machistas que hemos conocido a través de las conversaciones con el presunto delincuente Villarejo.

Ni siquiera Cristina Almeida ha condenado un comportamiento tan deleznable. Por supuesto, no esperamos que salga colectivo feminista alguno a pedir explicaciones por la utilización de dinero público para bacanales con prostitutas.

Y es que todo depende del color del cristal con el que se mire y la corrupción no se ve lo mismo si afecta al PP que si la protagoniza o consiente el Partido Socialista.