A la memoria de "Ladis el guardia".

Mi abuelo.

Vestida de verde. Así guardo mi memoria de infancia. Los años y los tiempos no me han robado aquel orgullo que de chica yo siempre tenía dispuesto en los labios: "soy nieta del Cuerpo porque mi abuelo es guardia civil" –decía, y me quedaba tan contenta.

Regreso hoy a aquel alrededor con una emoción contenida, al que quiero acercarme con respeto, agradecimiento y, lo que es más importante, sin miedo. ¿Cuántos son los que temen dejar sus orígenes al desnudo por no deslucir un presente de relumbrón y filigrana? Pero hay bobos, muchos bobos, en todas partes.

Me alegra sobremanera ver este desfile verde por mi ciudad. Advertir cómo mis pupilas se llenan de guardias, cientos de guardias, que siguen llevando en su bandera el lema de paz y honor. Ideales que algunos siguen empeñados en profanar echando mano de falsedades, tópicos llenos de ignorancia y otras estupideces contemporáneas al uso. Tirrias que en Cataluña se vocean con puño y saña. No hay más que ver los vídeos de la manifestación en Barcelona del pasado 1 de octubre: "Te voy a arrancar la cabeza, fascista, hijo de puta€" –le grita un grupo de independentistas a un agente de la seguridad nacional antes de hacerle sentir toda su fuerza bruta sobre el rostro. Hace falta ser bestias. Duele enfrentarse a estas imágenes que ya comienzan a ser habituales. Me cuenta un guardia jubilado que vive en Barcelona y que ha venido unos días de vacaciones a Salamanca, que la convivencia se ha deteriorado tanto, que la situación se ha vuelto insostenible; que muchos de los hijos de los hijos de aquellos guardias, no quieren ni oír hablar de esa Castilla o Andalucía, cuya sangre les corre por las venas con la quemazón del odio. Ese fue el gran reto de la escuela catalana. Educar en el desprecio, en la hostilidad, en el insulto y el golpe a todo lo que no defiende su fascismo territorial. A juzgar por lo que vemos y oímos, lo ha conseguido.

No es a esta columnista a la que le corresponde poner orden y ley a tal dictadura. Acaso solo pueda vestirme hoy de verde en desagravio. Abrir mi corazón y mi memoria, y dejar que canten a coro por sí solos aquellos años felices, a los que espero que esta España algún día pueda regresar. Instituto gloria a ti, por tu honor quiero vivir. Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil.