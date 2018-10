Más mujeres

En Salamanca todos los 12 de Octubre conducen a Unamuno, Cristóbal Colón o al cuartelillo de la Guardia Civil más cercano, y el de este año ya está ahí. Elija, entonces, si su destino será el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde aún resuena el vencer no es convencer. Si por el contrario escoge ponerse a la sombre de Cristóbal Colón, cuyo dedo acusador sigue apuntando a las ruinas del colegio del Pan y Carbón, el primero de los salmantinos. O si prefiere el cuartel de la Benemérita, donde se celebra a su Patrona, la Virgen del Pilar, si es que no ha tenido suficiente esta semana, incluido el desfile del ayer, al que el Telediario de mediodía de la televisión pública dedicó treinta segundos y porque el ministro Marlaska había asegurado que comparecería para explicar qué puede hacer el Gobierno en el caso de los encarcelados por el "prucés", que han montado un gobierno paralelo entre rejas. Si no es por eso, de la semana de la Guardia Civil no se dice ni esto en las noticias.

El caso es que tiene que ir pensándoselo, que el 12 de Octubre está cerca y Salamanca va a colgar el cartel de completo, me dicen los hosteleros. Más o menos como ha ocurrido este fin de semana, que no había habitaciones libres en muchos kilómetros a la redonda. Es el llamado "efecto octubre", que abre la temporada de puentes y findes de otoño, hasta que pase el puente de los puentes, el de la Inmaculada Constitución, y estemos metidos en la Navidad. Y si este finde hemos tenido ferias, recreaciones históricas y subastas de roscas, espere al puente, que se ha elegido para oficializar la fiesta de la vendimia. Toca pisar uva y sobre todo beber su regalo, allí donde se nos va a convocar, para festejar su desarrollo o su final, según el caso. Este 12 de octubre, también, es el día que los de Alba alzan el telón de sus fiestas, calentando los primeros encierros y capeas, y la salida de clausura de la Santa el domingo. Otro destino alternativo.

De la solemnidad de ayer se ha destacado el anuncio del ministro Marlaska en forma de compromiso: habrá más mujeres en la Guardia Civil. Un anuncio que llega en pleno aniversario del fenómeno "Me too" y cuando Europa está dispuesta a imponer cuotas de ejecutivas en las empresas. Pero el anuncio está bien. Algún día habrá una directora general de la Guardia Civil y guardia civil, o no, como ha habido ministras de Defensa, Chacón y Cospedal, sin relación con el Ejército. Además, nada impide que una mujer lo sea ya. Una solemnidad marcada por el desfile en el marco incomparable de la Plaza Mayor. Nadie como los militares y los curas para hacer emocionante la solemnidad, y si además se realiza en un marco como la Plaza Mayor€

Regresando al 12 de Octubre, hubo un tiempo en el que Colón apuntaba a la calle del Pan y Carbón, pero podría haberlo hecho también, con la otra mano, al cuartel de la Guardia Civil. El Pan y Carbón ya no es colegio ni es nada más que una ruina que se quedará ahí por los siglos de los siglos para que continuemos diciendo algunos que fue el colegio universitario más antiguo que tuvo Salamanca y el más olvidado. Y el viejo cuartelillo de la Guardia Civil, que fue convento antes que cuartel, se convirtió en un espacio en el que se reparte justicia. Y es de justicia afirmar, que ha sido una espléndida semana, que las mujeres se merecen seguir ascendiendo en la Guardia Civil y que continúa siendo válido aquello de vencer no es convencer. Aunque esto último, dígaselo a Lopetegui y Florentino Pérez.