Últimamente parece que ese es el fin a conseguir, el objetivo a lograr, correr y correr. Sin saber muy bien porqué ni para qué, sin tener claro a dónde queremos llegar o si por el contrario pretendemos escapar. Una sociedad muy acelerada que parece tener solo el pie en el acelerador y pocas, muy pocas veces, el pie en el freno. Parece que aquello de que las prisas son para los ladrones y los malos toreros ha pasado a la historia. No van despacio ni los coches fúnebres, tenemos prisa para todo, parece que tenemos prisa por vivir y pensamos que cuanto más deprisa vivimos, más vivimos. No sé por qué pero creo que en algo nos estamos equivocando. Viviremos más rápido y más deprisa, viviremos más situaciones pero no tengo tan claro que sea más a fondo y más intensamente.

Tanta prisa no nos permite saborear ni disfrutar, ni tampoco crecer ni madurar. Cada día esta sociedad parece resbalar más sobre la superficie, trivializando y normalizando sin darnos cuenta que al final el propio ser humano pasa de puntillas, ajeno a su propia realidad y la del prójimo. Por querer llegar cada vez más lejos, perdemos de vista e incluso huimos de lo más próximo ¿No será que nos falta coraje para sentir?

Me recomendaba Alberto Estella la lectura del artículo de ayer de Olegario González de Cardedal "Alegría y coraje", ciertamente no tiene desperdicio. Remata el gran Olegario de la siguiente manera: "La gloria de cada hombre y el estilo de un país dependen del coraje de aquellos hombres y mujeres, que desterrando la tristeza y cultivando la alegría se olvidan de sí mismos para pensar en el otro, en los otros, en el Otro".

Quizás sea esa la única prisa que merece la pena, la de tratar de llegar al otro, a los otros y al Otro como dice Olegario. Llegar para quedarnos, para ser y estar en el otro y en los otros, haciendo así realidad y dando sentido al Otro. De lo contrario estaremos corriendo por correr, nadando y nadando para morir triste y miserablemente en la orilla de nuestras soledades y vanidades.