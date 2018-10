La vieja política de Ciudadanos

Si alguien pensó en su día que Ciudadanos venía a traer aire fresco a la política con una nueva forma de entender la vida pública, se habrá caído del guindo con estrépito al comprobar cómo actúan sus cuadros en Salamanca.

El último ejemplo de cómo los cargos electos que pastorea Albert Rivera caen una y otra vez en los viejos vicios de la arcaica política lo ha protagonizado el portavoz del grupo en el Ayuntamiento de la capital. El pasado jueves Alejandro González Bueno lanzó la amenaza de romper el pacto con el PP a cuenta de la inminente dimisión del alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, para dedicarse de lleno a preparar su candidatura a la Junta en las elecciones autonómicas de mayo próximo.

Lo dijo Bueno con la boca pequeña, pero lo dijo todo lo en serio de que es capaz el líder municipal de Cs, que tampoco es mucho, si tenemos en cuenta los vaivenes y las incongruencias en las que ha ido cayendo desde que es concejal. González Bueno aseguró que, si se marcha Mañueco, su formación estaría dispuesta a negociar un cambio de Gobierno municipal con el grupo socialista, perdedor en las urnas, y con los bolivarianos de Ganemos. Parece un disparate a primera vista, y a segunda vista también, pero no hay más que acercarse a Ciudad Rodrigo para comprobar que cualquier cóctel político es del gusto de los naranjas y son capaces de tragarse el más nauseabundo de los brebajes para apear al PP de las instituciones. Aunque los paganos acaben siendo los administrados, como bien saben los vecinos zarandeados por el Tripartito.

La excusa de Bueno, peregrina incluso en los parámetros de la vieja política, es que Cs pactó con el alcalde y no con el Grupo Popular. También puedo haber dicho que el pacto lo había firmado con el candidato del PP y no con el alcalde, o que el acuerdo era con Alfonso y no con Mañueco. Puestos a decir tonterías, cualquier subterfugio sirve.

Un partido con pretensiones de superar los viejos clichés, comprometido por tanto con la renovación y la regeneración de la vida política, debería pensar en primer lugar en los vecinos de Salamanca. Y a la hora de pactar, lo primero han de ser siempre los programas y los proyectos, no las personas. Si Ciudadanos pensara en los ciudadanos (los tienen muy cerca, en la marca), apoyaría o dejaría de apoyar al equipo municipal que lidera el alcalde en función de la gestión realizada en estos casi tres años y medio de legislatura y de los compromisos pendientes de ejecutar. No pactaría en función de cálculos preelectorales y turbias estrategias fraguadas en Valladolid, sino bajo la bandera de los intereses de los administrados, que para eso le han votado.

Pero no. González Bueno, y a su estela todo el grupo municipal naranja, prefiere desestabilizar la institución y negociar con los antisistema de la marca blanca de Podemos antes que llegar al final del mandato manteniendo los acuerdos con el PP, porque piensa que desmarcándose puede arañar algún voto en las municipales.

Esa es la estrategia general de Ciudadanos en Salamanca, marcada e impuesta desde Valladolid por quienes llevan toda la legislatura sirviendo de cómoda alfombra a Juan Vicente Herrera en la Presidencia de la Junta mientras se dedican a colocar palos en las ruedas de la gestión municipal. Ese anuncio, que con toda seguridad será desactivado por Albert Rivera, responde también a la inquina personal e intransferible del portavoz de Ciudadanos a nivel regional, Luis Fuentes, que se contagió en su día del odio a Mañueco por parte de Juan Antonio Martín Mesonero. Mientras dedica todos sus esfuerzos a convencer a sus compañeros de partido de que le renueven en el número uno de la lista autonómica, por unos 94.000 motivos anuales, Fuentes no saca tiempo para controlar la gestión del presidente de la Junta (no lo ha hecho en toda la legislatura) pero le sobra para conspirar contra el alcalde de Salamanca.

La nueva política, para algunos, se limita a renovar su jugoso salario.