Europa y su fantasma

"Un fantasma recorre Europa", pero esta vez no es aquel del que escribió Marx en el Manifiesto Comunista sino la inmigración. En efecto, muchos analistas coinciden en que las próximas elecciones europeas (mayo de 2019) tendrán como gran protagonista la inmigración.

No es difícil tomar ese asunto como caballo de batalla en países como Francia, Bélgica o Reino Unido y, en menor medida, en Italia o en Alemania, pues hay zonas, sobre todo en los barrios menos boyantes de las grandes ciudades (Francia es el paradigma) en los cuales se hacinan los inmigrantes. De hecho, han desplazado a los autóctonos y, para decirlo todo, es muy fácil ser tolerante y anti xenófobo cuando uno vive en el Distrito VI de París, pero resulta más difícil no ser xenófobo si uno vive en un barrio de la banlieue plagado de argelinos.

En cualquier caso, ese problema de xenofobia está lejos de tener tanto agarre en España. ¿Por qué? En primer lugar, porque de los 6.160.000 nacidos en el Extranjero que residen en España (datos suministrados por el Padrón de habitantes el 1-I-2017), más del 75% son, bien americanos (un 40% y de ellos 92% es hispanoamericano: misma lengua y misma religión), bien europeos (37,5%). Los africanos sólo representan el 16% de los inmigrantes (de los cuales más del 70% son marroquíes). Los asiáticos representan poco más del 6% (de los que más de un 40% son chinos).

No todos los extranjeros residentes en España son propiamente "inmigrantes", también hay entre ellos un buen número de estudiantes –de hecho, España es el primer destino elegido por estudiantes "Erasmus" en toda Europa- y de jubilados europeos. Por otra parte, hay un buen número de descendientes de españoles. En cuanto a refugiados político-económicos, hay en España una apreciable colonia de personas procedentes del exilio cubano, y más recientemente, del venezolano.

Es la población musulmana la que más reticencias provoca en países como Francia; pue bien, en España está muy lejos de la proporción que se observa en Francia, Alemania o Bélgica. Además, hay en España colonias apreciables de musulmanes naturales de Pakistán, Senegal, Malí, Nigeria, Gambia, Guinea y Bangladesh.

En enero de 2017, entre el 2,2% y el 2,6% de los habitantes de España eran musulmanes nacidos fuera de aquí. Si les sumamos los hijos que han tenido en España durante los últimos 20 años y que viven en nuestro país, la cifra ascendería aproximadamente a un 3%. Que esa mínima proporción suscite temores se debe exclusivamente al yihadismo que ha asesinado aquí con especial vesania.