Un clásico del otoño

Esperamos que el de hoy sea un día solemne y vistoso con la Guardia Civil de protagonista. La misma que llevó este viernes a La Glorieta más público que algunas figuras del toreo en nuestra Feria. Un público familiar y entregado a la exhibición de las tareas de seguridad que hace el Instituto Armado. Hasta la próxima. Decimos adiós a la semana de la Guardia Civil —con menos presencia en la televisión pública que la boda de Ortega Cano, por ejemplo— como dijo adiós Miguel Ríos a los hijos del rock and roll en su concierto salmantino. Algunos recordamos con cierta incomodidad el histórico de la Plaza Mayor con el cantante más preocupado por sus cosas que por su público, pero eso sucedió entre bambalinas. Un concierto, sin duda ni matices, histórico y así lo refleja nuestro Josemi Valle en su biografía del mito. Y cuando Miguel Ríos volvió a Granada y se despidió abrió la taberna del Buda de los Café Quijano, que no es una taberna cualquiera por el público que se reúne. ¿Quién no conoce una taberna del Buda? Ese café o bar en el que se reúnen seres singulares, de esos que se están perdiendo en los pueblos, se lamentaba el viernes Manolo, un taxista albense.

Estuve en Alba de Tormes para la presentación de su libro de fiestas, que tuvo lugar en el teatro. ¡Qué maravilla de sala! Hubo cierta decepción cuando el alcalde, Jesús Blázquez, comunicó a sus vecinos la mala nueva de que Concha Velasco no podría pregonar las fiestas de este año por razones de salud. Es, sin duda, un disgusto. Concha Velasco fue Teresa de Jesús en la televisión pública que hoy publicita a la familia de Franco, Ortega Cano y compañía. Era 1984 bajo la dirección de Josefina Molina. Después, otras muchas han interpretado a Teresa, como nuestra Nuria Galache o Paz Vega, por ejemplo. Dije que si alguna vez se escribe una historia de Alba de Tormes, como la que reclama Manuel Cojo en un artículo del libro de fiestas, debería haber en él un capítulo dedicado al cine y el teatro de la Santa y las mujeres que la han encarnado, como Concha Velasco, a quien iba a preguntarle en Salamanca si aquel papel cambió algo en su vida profesional y personal. Pero no vino, por razones de salud. Las mismas razones por las que en Alba se han inventado un himno para antes de los encierros con el que se encomiendan a la protección de la Santa. Funcionará con la buena gente, pero a otros, por más que una reliquia de la Santa la tuvieran presente en la mesilla de noche no les funcionó nunca. Buena era Teresa. El libro, por cierto, es ya un clásico del otoño albense y quien tenga todos los editados posee una parte notable del pasado de la villa. Pero sí, la historia de Alba reclama su Historia, y hay vecinos vinculados a la Biblioteca de Temas Albenses que podrían ponerla en marcha. Por cierto, regresa la Orquesta Panorama a Salamanca para estas fiestas, según anunció su concejal de festejos, Raúl de Arriba. No cabe duda de que la provincia con posibles en la cuenta se ha hecho panoramista.

Vimos a Montserrat Caballé en Salamanca aquellos días del 2002. En el Palacio de Congresos. Un concierto sencillo y brillante, que, sin embargo, a algunos puristas que tenía cerca les supo a poco. Es lo que tienen los exquisitos. Sin entender, la suya fue una voz especial en todos los sentidos, así que la pérdida es notable a pesar de que ya estaba retirada, por edad y seguramente por razones de edad. No sé qué pensarán los exquisitos, pero encajaría muy bien en esa taberna del Buda y hará buenas migas con Teresa, si se encuentran.