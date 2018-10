Hay que sobrevivir

Con solo echar una mirada al panorama político se aprecia al primer golpe de vista que anda todo manga por hombro, que va cada uno a lo suyo mientras lo de todos sigue hecho unos zorros. Pero no solo en España, en la Unión Europea también parecen tocados del mismo mal. Italia a su aire, Hungría al suyo, y Polonia y Austria y Grecia... De Gran Bretaña ni les digo a cuento del "brexit", que tiene a Theresa May metida en un follón, en el que ella sola se metió y del que no sabe cómo salir, hostigada además por su exministro de Exteriores, Boris Johnson (personaje estrafalario, farsante y embustero, de poco fiar, euroexcéptico acérrimo, él mismo reconoció sin tapujos haber mentido a los británicos durante la campaña del referéndum a favor del "brexit") empujando a la lideresa "tory", por blanda con la Unión Europea, para ponerse en su lugar y al que comienzan los propios "tories" a ver como una verdadera amenaza no solo para la premier, que lo tiene difícil por méritos acumulados, sino también para el propio partido, que no lo tiene más fácil. Y de Bélgica mejor no hablar, paraíso de prófugos y presuntos delincuentes.

Hablar de la Unión Europea, la verdad, es meterse en un guirigay en el que es fácil perderse, donde la unión más que una realidad no es ni siquiera un deseo, tal vez un profundo sueño del que prefieren no despertar. El hecho de que Puigdemont y su corte terrenal se muevan por la Unión como Pedro por su casa y los acepten a todos como víctimas de un Estado (de la Unión) represor, es una muestra palpable del presente de la UE y del futuro que le espera si no cambia en su forma de percibir las realidades y de actuar en consecuencia, que convierten a España en víctima de esta Europa a medio cuajar y sin visos de que lo vaya a conseguir algún día que, de momento, no se ve ni de lejos. Por cierto, Puigdemont compartía lista con Trump, el líder norcoreano, el Papa, un bloguero saudí y alguno más, para el Nobel de la Paz. Lo que le faltaba al Comité Noruego que los otorga para cargarse de una vez por todas al ya muy tocado prestigio de este controvertido Premio, por la ocurrencia de incluirlo entre los favoritos. ¿En qué limbo se mueve esta gente?

Pero entre temporal y temporal siempre surgen ramalazos de calma más o menos intensos que ayudan a superar momentos y circunstancias difíciles, o sea, a sobrevivir. Pues sobreviviendo estamos gracias a estos ramalazos que nos sacan de esos sinvivires que causa el ajetreado día a día de la cosa política, que se cuela por todas partes trastocando todo y a todos, calmas que se agradecen y a las que nos agarramos como un náufrago a una tabla que se le pone a mano y no suelta porque en ella le va la vida.

Pues en medio de una relativa calma nos movemos en Salamanca, mientras en otros lugares (lejanos, sí, pero menos de lo que parece, porque algunos salpicanes nos llegan) se sacuden de lo lindo sin miramientos ni contemplaciones. Lo nuestro se mueve por otras lindes, todas ellas pacíficas, rurales unas, urbanas otras, que nos llevan todas ellas a lo nuestro y ahí (todavía) nos encontramos.

Si vemos lo que hay por el patio nacional y europeo y lo cotejamos con lo que tenemos aquí, no hay comparación. Salamanca vive su momento y lo hace sin sobresaltos, con naturalidad, porque buena gana de complicarse la existencia y de aguarse las fiestas, ya que en fiestas estamos y de ellas, por unas u otras razones, no salimos. Y así, entretenidos con lo nuestro, nos olvidamos de lo ajeno, aunque esos salpicones nos recuerden que, ajeno sí, pero no tanto.

Y más nuestro que nosotros mismos no hay nada, así que bueno es saber lo que tenemos. Un variado y curioso acopio de lo nuestro se expone en la Salina bajo el epíteto "Imaginarios". Mañana se clausura. El custodio de todo este relicario es Juan Francisco Blanco, director del Instituto de las Identidades. Si quieren aprender cómo fuimos, véanla, porque les ayudará a saber cómo somos y por qué. Descubrirán modos y medios para sobrevivir al mal, encontrarán escapularios, amuletos, exvotos, estampitas, medallas, abalorios... con los que espantaban los fantasmas de antaño, y aunque fantasmas los sigue habiendo, tantos o más que entonces, los de hoy pasan desapercibidos y no por eso dejan de serlo, razón por la que sea más recomendable descubrirlos que combatirlos. Lo dicho, mañana se clausura, no se la pierdan, aprenderán mucho de ella, por ejemplo, otra forma de sobrevivir, que no es poco tal como está el patio, donde lo más aconsejable es no caer en la tentación.