Del arte de estafar

Estos días del otoño están siendo abundantes en causas judiciales. Rato condenado a cuatro años y medio de cárcel; Narcís Serra va a juicio por sobresueldos en Cataluña Caixa, y los padres de Nadia, que fingieron una grave enfermedad de su hija aprovechándose del buen corazón de las españoles, —llegando a recibir la bonita cifra de casi un millón de euros— ahora están en juicio (nunca pensaron conseguir a tanto). También llama la atención que una agencia de viajes de Ciudad Rodrigo estafaba a sus clientes; los viajeros llegaban a los hoteles y se encontraban sin habitaciones. La estafadora mirobrigense tendrá que vérselas con más de doscientas denuncias. Conocí un joven estafador que gestionaba un negocio en nuestra ciudad. Llevaba una vida de gasta y trasiega, invitaba a todo el mundo en la barra del bar, y cuando hallaba un ciego le compraba por tiras los cupones y no había sorteo de la Lotería Nacional del que no llevara gran acopio de números. Nunca le tocó un premio de importancia. Sí logró hacer el agujero cada vez más grande y tuvo que salir por pies para evitar la cárcel. Todo se le terminó, sólo le quedaron las lamentaciones, como le sucedió al abad de la Magdalena, cuando le cogió de lleno la reforma de Cisneros: "¡Adiós el vestir lo precioso, comer lo sabroso, gozar lo delicioso y poseer lo honroso!€ y ¡dormidas con buena moza!" Jamás volví a verlo, a saber de su suerte. Los tres estafadores referidos carecían de profesionalidad, ninguno ha puesto arte en su trabajo, terminarán como unos pobres diablos.

En Salamanca tuvimos un caso muy mentado, el de doña Rosa Sevillano, dama piadosa que hacía la caridad a embuelzas. La policía quiso madrugar para detenerla en su casa, pero ella se había ido al rosario de la aurora, donde la detuvieron junto a su amiga del alma. Pero no todos los estafadores, termina igual. Casos hay que hicieron de la estafa un arte, como es el caso de Victor Lustig (1890-1947), que hizo grandes hazañas en este campo y en el timo. Terminó sus días en la prisión de Alcatraz y fue detenido por la falsificación de dólares. Uno de sus logros más conocido fue la venta de la torre Eiffel, donde sacó una importante suma de dinero y no pudo ser denunciado por el multimillonario estafado, el señor Poisson. Se hizo pasar por un representante del Gobierno francés, que tenía que vender la torre para desguazarla, ya que era muy costoso su mantenimiento, y, para que todo tuviera más viso de legalidad, él cobró la mordida. Se cita como un clásico de la estafa, nadie lo ha superado.