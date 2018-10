Teo se ha ido

Hace 15 años comencé esta columna con un artículo titulado "Teo y Marta". Daba cuenta en él de la relación entre mi hija y un perrito llamado Teo que acababa de recibir como regalo. Tengo que reconocer que mucha gente me lo comentó, cosa que me sorprendió, y 15 años más tarde vuelvo a escribir de Teo pero por un motivo menos alegre, pues este martes partió para el cielo de los perros, que espero exista, porque se lo merece. Quizá debería haberlo titulado "Teo y yo". Y me explico.

Nunca tuve animales. En mi niñez carecí de esa experiencia, y cuando Teo vino a vivir con nosotros, me temí lo peor: cedí ante el irresistible deseo de mi hija, pero con toda clase de dudas porque sabía de mis reticencias. Cuando escribo estas líneas, hace pocas horas que Teo ha muerto y confieso mi desolación. ¿Quién me lo iba a decir a mí entonces? Y el mérito no fue mío, sino de ese animal que nos ha acompañado tres lustros: me ganó, cada día a su lado fue un gozo, me atrapó con su alegría y su entrega sin límites, hasta el punto de que puedo afirmar que nos hizo mejores a todos los que convivimos con él.

¿Cómo olvidar su papel fundamental en la recuperación de mi madre de la depresión que padecía? Todas las mañanas, cuando nos íbamos a trabajar, la casa quedaba vacía, y yo le pedí que acogiera unas horas a Teo. Mi madre vivía sumida en la tristeza, pero por hacerme el favor, cedió. La sorpresa fue que, al poco tiempo, mejoró notablemente y su vida cambió para siempre. Teo y ella se hicieron inseparables, y cuando murió y pasábamos junto a su casa, se apostaba a la puerta hasta el punto de obligarnos a subir, pero al no encontrarla tras buscarla desesperadamente por las habitaciones, la tristeza lo invadía y los lagrimones constantes terminaron por hacerle cambiar su pelaje. ¿Insignificantes animales?: pruebe sus efectos y después opine.

Y qué decir de la relación entre Marta y Teo. Aún recuerdo cuando padeció una grave enfermedad y su perro no salía de su habitación noche y día, saltaba a su cama y la colmaba de besos y lametones: bien claro tengo que fue decisivo para salir de su mal. Porque Teo era el cariño hecho carne, esperando a todos, acompañándonos, haciéndonos reír. Sin él, nuestra vida va a ser peor. Ya ha empezado a serlo, y quien más ha estado a su lado estos últimos años, mi mujer, temía en los días postreros de Teo la soledad en que iba a dejarnos. "Me costará vivir sin tenerlo a mi lado", me decía cuando le vimos por última vez, hace unas horas, y comenzó a vivir el duelo, como si fuera uno más de la familia. ¡Pero es que lo era!

Y aquí estoy yo, 15 años más tarde, Teo, el que temía entonces que no iba a adaptarme a tu presencia en mi vida, sin sospechar que ahora sin ella, los días van a ser más oscuros y los momentos difíciles, menos llevaderos, porque he perdido a un compañero que daba luz a mi existencia. Por eso, acepten el consejo: acojan a un perro en su vida, que mejorará. Hoy es uno de esos días que no debían haber amanecido, pero a la vez proclamo cuánta felicidad nos aportó un animalito. Se llamaba Teo y nunca le olvidaremos. Gracias, amigo, por tanto.