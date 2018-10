Media España ganadera e industrial está peleada con la otra media que también se dedica a la producción del cerdo ibérico y a su elaboración. El motivo está en que la mayoría coincide en que hay que introducir modificaciones en la regulación del sector pero es difícil encontrar a dos industriales o ganaderos que estén de acuerdo en los puntos a cambiar.

Total, que el futuro del jamón ibérico está en juego y todos mueven sus hilos para conseguir que el Ministerio y las comunidades afectadas defiendan sus propuestas. Dentro de los matices, ahora hay dos grupos muy diferenciados: los que piden que lo ibérico sea sólo el producto procedente de un ejemplar de raza puro y alimentado en la dehesa con bellota, y los que defienden que, como ahora, el cebo y el cruce tenga su hueco en ese mercado porque no hay documentos que acrediten que sea peor para el consumidor. Luego tanto dentro de una postura como en la otra hay numerosos matices.

Ante este panorama, la Administración ha optado por ponerse de perfil. Así se ha puesto Luis Planas, que ayer se reunió con la mesa del ibérico -formada por técnicos de administraciones nacional y regional- para estudiar la conveniencia de modificar la norma, pero no la incluyó ni en su agenda oficial.

Y también Milagros Marcos que, de momento, tampoco se ha manifestado a favor o en contra delante del sector ibérico o de las organizaciones, salvo que se lo haya confiado al colectivo de Santiago Aparicio (CECALE), en el que no está representada Salamanca, provincia líder de ibérico en Castilla y León.

De la reunión del Ministerio no ha trascendido ninguna conclusión y lo único que se sabe de Planas es que condiciona el cambio al consenso. Sabe que hoy por hoy el acuerdo es imposible y eso le deja en la posición más cómoda, que es la de ir dando largas hasta que pase el temporal y todos, aunque lleven paraguas, se olviden de que llueve.

Pero en esta situación, con medio sector cargando contra otro medio y haciendo un daño terrible al ibérico con insinuaciones sobre el posible incumplimiento de la norma de calidad, la Administración no puede seguir de perfil. No hace falta que haya un ministro si es el consenso el que toma la decisión en un sentido o en otro. Además, si algo se ha conseguido con la aplicación de la norma es la posibilidad de que la Administración tenga una radiografía diaria del sector, lo que permite adivinar la conveniencia económica de cualquier cambio.

Sin necesidad de que exista un consenso, Planas conoce o tiene en su mano saber cuáles son las virtudes o defectos de la norma con datos y criterios científicos que le aparten de esa actitud pasiva con la que sólo aviva batallas que asustan al consumidor, que hace tiempo que no se aclara.

Con la norma se indicó al ganadero o al industrial a qué producto podía llamar "ibérico" y a cual no y a partir de ahí unas decidieron cumplir con la norma y otras pasaron de ella, porque tienen una marca tan potente que no les hace falta. Es decir, que ahora hay consumidores que se llevan a casa jamón ibérico que oficialmente no pueden llamar así aunque cumpla con todos los requisitos.

El segundo lío, y grande, es el del etiquetado porque cuatro años después el consumidor sigue sin aclararse. El único jamón que se ha abierto camino en el mercado es el de precinto negro, ibérico 100% bellota, que como cabía esperar, y aunque sólo sea porque es el único que puede llamarse ´pata negra´, los consumidores identifican como el mejor, aunque no tenga que ser así. Los precintos verdes o blancos están, pero con tanto lío el consumidor deja en manos del charcutero la elección del jamón.

En la información al consumidor de la que tanto se habla y presume, la norma ha fracasado porque sigue sin entenderse cuatro años después. Se inventó el término "pata negra" para potenciar la cría del cerdo ibérico puro y se ha conseguido, pero la norma que tenía que aclarar no aclara, por mucho que diga el ministro. Ahí, si quiere, ya tiene un camino abierto para el cambio. Luego la consejera tendrá que empezar aclarando si el cerdo de cebo o el cruzado, donde es una potencia Salamanca, sobra entre los ibéricos o no. Sobre el pernil no se puede estar de perfil.