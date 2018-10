Ni jefe ni líder

Cualquier grupo social ya sea deportivo, de ocio, académico o político necesita de alguien que lo dirija o represente siempre, claro está, dependiendo de cada circunstancia. Pero aunque parezca un tanto contradictorio puede existir un jefe que no sea líder del grupo o viceversa. La razón es bien simple: el jefe se considera como tal porque su autoridad depende del cargo que ostenta. Así hablamos del Jefe de Gobierno, del Alcalde, del Profesor...etc. Pero estar en la cima de cualquier profesión o cargo no se asimila con el liderazgo. Esto lo vemos a diario cuando se dice de tal o cual persona que ha perdido la autoridad delante de sus subordinados. Es decir que no ha sabido dar el salto de ser jefe a ser líder.

El liderazgo se asienta en las cualidades caracteriales de cada persona. En los tiempos que corren los medios de comunicación imponen sus criterios y está claro que el conocimiento de sus técnicas para ganarse al espectador son fundamentales. No pocas veces el que habla produce un cierto rechazo en los oyentes ya sea por su falta de empatía o por la oscuridad del mensaje. Buenos políticos no consiguen conectar con los oyentes precisamente porque no saben explicar "para todos" o porque su actitud inspira recelo o rechazo.

Otros tienen la virtud de proponer ideas atrayentes y audaces, aunque realistas, con vistas a conseguir un futuro mejor. En este caso todos se sentirán beneficiados y puede deducirse que el jefe se transforma en lider democrático. No cabe duda que esta es la mejor postura, la que más acepta el subordinado porque es la que mejor le representa a él y a sus intereses. Pero hay que saber comunicar. El ejemplo es claro: no cabe duda que el Gobierno de Rajoy sacó a España de un lío económico enorme. Tampoco es discutible que ese Ejecutivo tan técnico careció de la habilidad necesaria para que los españoles entendieran su labor de gobierno.

Hay otro tipo de liderazgo: aquel que se limita a "dejar hacer" sin tomar decisiones firmes. Mucha palabrería, mucha "pose" pero poca acción constructiva más allá de lo episódico que intenta contentar a unos pocos. Ese no ensuciarse las manos con decisiones serias tiene las patitas muy cortas y puede llevar a sus dirigidos a una profunda decepción.

Pienso que Pedro Sánchez se ha abonado a este criterio tanto por la forma de acceder a la Presidencia como la manera de ejercer tan alto cometido. Es decir, ni es jefe ni, mucho menos, líder. !Ay! pero que peligrosa es la vanidad...