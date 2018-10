El formidable discurso del Rey, pronunciado tal día como ayer hace un año, sirve de faro para alumbrar este artículo. Porque no hay desperdicio en ninguna frase de aquel histórico llamamiento a la ley y al orden constitucional, dos días después del golpe de Estado de Puigdemont y sus secuaces, un llamamiento a todos los catalanes, a todos los españoles y al Gobierno de la nación, entonces presidido por Rajoy. Lo único malo de aquella magnífica alocución de la Corona es que, un año después, el análisis y las advertencias que lanzó Felipe VI en la televisión siguen siendo tan acertados como necesarios, por desgracia para nosotros. El Gobierno y los jueces frenaron por unos meses la deriva secesionista, pero la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y su ´nacionalismo-dependencia´ han devuelto a España al punto de máxima tensión.

"Desde hace ya tiempo –dijo entonces Su Majestad- determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno". Ahora vemos que la timorata y temporal aplicación del artículo 155, junto al encarcelamiento de un puñado entre los cientos de altos cargos implicados en el levantamiento del 1-O, no ha impedido que el sucesor del fugado Puigdemont mantenga el continuo y alevoso desacato a las leyes. Es más, no solo se salta a la torera la Constitución y el Estatuto, sino que se atreve a amenazar al Gobierno de la nación con hacerlo caer si no cede a su chantaje para convocar un referéndum ilegal. En los últimos días, Torra ha cometido un delito de incitación a la violencia, animando a los ´animales´ de los Comités de Defensa de la República, y otro de desobediencia al Tribunal Supremo, al no inhabilitar a los diputados presos. Nada nuevo bajo el sol del golpismo.

También censuró el Rey a los separatistas de la Generalidad cuando afirmó que "con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado". A la vuelta de 365 días, podemos asegurar que lo poco que quedaba del Estado español ha desaparecido de Cataluña, gracias a la dejadez, interesada y cobarde, de Pedro Sánchez.

"Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando –desgraciadamente- a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada", denunció entonces Felipe VI. Y ahora comprobamos que la tensión ha subido hasta niveles insoportables y que comienza a aparecer la violencia pura y dura, incluso entre las diversas facciones de los levantados contra el Estado. La imagen de los CDR asaltando el Parlament, con los Mossos escondidos dentro como ratas, ha venido a desvelar al mundo la verdadera naturaleza anarquista y pendenciera del régimen nacionalista, el mismo que en su día se camufló como la revolución de las sonrisas para acabar defendiendo la independencia a palos.

Finalmente, conviene recordar otro aviso a navegantes lanzado por el Rey el aquel histórico 3-O de 2017: "Esas autoridades [las catalanas] han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España". Ahora sólo podemos decir: ¡Cuánta razón tenía su Majestad! No solo ha continuado imparable el éxodo de empresas de Cataluña, sino que la amenaza separatista, unida a los planes disparatados de un Gobierno abonado a la improvisación y tentado de despilfarro, ha conseguido frenar la creación de empleo y ralentizar el crecimiento de la economía.

Seguro que no tendría el mismo efecto que hace un año, pero no vendría mal otro discursito, Majestad. España lo necesita.