Aznavour y la vida

Ha muerto el cantante francés Charles Aznavour y con él, aunque la mayoría no lo sepa, muere otro pedacito del mundo, de nuestro mundo, del mundo tal como era, tal y como nos gustaba. Tal y como con mucho sudor y no menos lágrimas lo forjamos con coraje a partir de 1945, aunque en España esa vida de sacrificio comenzara en 1939€ y hasta hoy, aunque no sepamos ya muy bien qué es el hoy, dónde estamos hoy€

Cada muerto de aquella vida es una pérdida (vivir es perder, gracias de nuevo Ana María Matute); aquella vida no tan lejana que muchos, tantísimos, añoramos por dulce, por brillante, por exuberante, por nocturna, por bella, por apasionante, por sorprendente, también por nuestra y sólo nuestra, por privada, por única, por personal. La vida del cine, de los susurros, de las citas a una hora, de la música, mucha música€ No sé, sinceramente, cómo definir este sentimiento de pérdida que me atormenta. Vivo en una isla paradisiaca en mitad de un terremoto, Manhattan en Yemen. Helados de mango y frambuesa en mitad de la batalla.

Muere Aznavour y es otra puñalada del presente al tiempo. Más iPhone, menos Aznavour; más banca "on-line", menos "buenos días". Todos corriendo, sin saber el destino y olvidado para siempre de dónde veníamos, el "tal como éramos" de Robert Redford y Barbra Streisand que marca, siempre, nuestro presente: el camino, las experiencias, los recuerdos, las cicatrices. Sí, muy simple pero es así: quiénes fuimos, el colegio, los amigos, las bicicletas, inglés en Inglaterra, las chicas, la universidad€ y ¡zas!, el torrente de la vida, el río que nos llevó hasta aquí, hasta un mundo sin aliento en el que correr es ya una simple necesidad biológica sin principio ni final, como respirar, como comer€ Una amiga me lo decía tras enviarle un vídeo "vintage": "Cuando la vida era mejor y la vida iba más despacio". En el "despacio" está la clave, está el todo. El tiempo.

Muere Charles Aznavour (escuchen "J´aime Paris au mois de mai", no la conocía, me la descubrió ayer Radio 3) y morimos todos, yo al menos sí, un poquito. Adieu Monsieur.