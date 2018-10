Pedro Sánchez, sitiado

La única ventaja de estar rodeado es que puedes cargar en cualquier dirección. Eso deben estar pensando Pedro Sánchez y su estratega Ivan Redondo, el todopoderoso jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, al que su inquilino ha decidido llevarse también la sede socialista para que participe en el diseño de la campaña electoral de las municipales, autonómicas y europeas que se aproxima. Y es que a Sánchez le crecen los adversarios por doquier. Ayer por la tarde sin ir más lejos, el todavía jefe del ejecutivo catalán, Quim Torra, mandó un recado a La Moncloa: "si no hay una propuesta para ejercer la autodeterminación antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad en el Congreso a Pedro Sánchez". Este último se lo debió tomar muy en serio porque un rato después mandó a la ministra de Educación y portavoz con la respuesta: "el Gobierno de España no acepta ultimátum". Además agregó que "el presidente de la Generalitat no tiene que esperar a noviembre para conocer nuestra respuesta. La respuesta es autogobierno y no independencia y la propuesta, convivencia".

Me dicen que en el PSOE ya había mucha preocupación, y que después de lo sucedido durante el fin de semana, y especialmente el lunes, en Cataluña, ha ido a más. Junto al principio básico de la unidad de España, los barones socialistas están muy preocupados ante la posibilidad de que la opinión pública de las restantes Comunidades Autónomas perciba que hay un trato de favor hacia Cataluña (véase los últimos fondos transferidos) y, especialmente, de que el Gobierno central flaquea y eso pueda pasar factura en las próximas elecciones municipales y autonómicas, en las que son ellos, los barones y sus equipos, los que se juegan sus puestos y el poder. Y eso son palabras mayores.

Pero el de Cataluña no es el único problema que rodea a Sánchez. Ahí van algunos: la situación de sus ministros y los escándalos que salpican a los miembros de su equipo un día sí y otro también; la situación económica que cada semana que pasa empeora y aparecen nuevos índices macroeconómicos preocupantes; las exigencias de todo tipo de los otros grupos políticos que le auparon hasta la Moncloa y los peajes que debe pagar por ello; las pensiones, con la hucha vaciándose a marchas forzadas y con un sistema que colapsará; el estado de la Justicia y su politización; la financiación autonómica€ Eso por no hacer la relación de asuntos exhaustiva. Ahora solo falta saber por dónde romperá el cerco Sánchez y el conejo que se sacará de la chistera. Por cierto, que el precio de estos animales ha alcanzado niveles históricos en España.