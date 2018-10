Octubre empezó como era de esperar. Anunciado estaba y advertidos todos de lo que podía ocurrir y de hecho ocurrió. Lo esperado no se hizo esperar y el 1-O se superó a sí mismo, por tanto, nada nuevo bajo el sol de España, que está que no hay quien la conozca.

Ya han pasado años desde aquella noche del 28 de octubre de 1982 (siete lustros y trecientos días más uno) cuando cercana la medianoche y sabidos los resultados de las elecciones generales que le daban al PSOE mayoría absoluta barriendo del mapa a la UCD, que pasó a la historia y en la historia sigue, entusiasmado por el triunfo conseguido dijo Alfonso Guerra, mano derecha de Felipe González, del que además era paisano, amigo, colega y muchas cosas más, también vicepresidente primero de su Gobierno, aquella recordada frase que pasado todos estos años los acontecimientos acabaron dándole la razón: "Vamos a poner a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió". Y aquí la tenemos hecha una piltrafa, le han sacudido con saña por todas partes y aunque todavía se mantiene en pie, porque es dura de roer, está irreconocible. Quién la ha visto y quién la ve. Aquellos españoles que por edad no la vieron antes se creen que siempre fue así, pues no, nada más lejos de la realidad histórica. A la España de hoy no la reconoce ya ni Alfonso Guerra.

¿Fue entonces, es decir, aquella noche del 28 de octubre de 1982, cuando empezó la decadencia que nos ha llevado a esta desdichada actualidad? Es posible, pero la caída en picado comenzó un día imborrable, marcado a sangre y fuego en la historia: el 11-M. Desde entonces hasta hoy España no ha parado de caer víctima de sí misma, de sus propias debilidades, errores y desgracias, siendo Cataluña el espejo en el que durante todo este tiempo se miró, y aunque se veía reflejada en él le costaba reconocerse. Pues el 1-O, o sea, anteayer, poco más y hacen añicos ese espejo. Poco se hubiese perdido ante la posibilidad de mirarse en otro o de no mirarse en ninguno, porque para verse y no reconocerse más que a medias, o ni eso, no se necesita espejo. Lo de anteayer en Cataluña fue más, pero mucho más, y peor de lo de siempre, que siguió ayer€ y sigue hoy, día de otro aniversario, el del discurso del Rey llamando al orden y poniendo a cada cual en su sitio. Desde ese día, Felipe VI ya no es Rey de los catalanes ni es bien recibido en la Cataluña republicana. En la otra Cataluña sí.

Lo del 1-O, como lo del 29-S, antevíspera del día D, fue más, pero mucho más, y peor de lo de siempre. En estos días previos ya se mascaba la crispación como preámbulo de lo que se estaba preparando, mientras Quimtorra arengaba a la tropa invitándola a "volver a hacer lo mismo, sin miedo, hasta el final y con todas sus consecuencias". Pues este año lo mismo y más que el anterior. Y para el Gobierno como si nada hubiese pasado. La cosa sigue su camino sin visos de retorno, vamos, que no hay vuelta atrás en eso que llaman "procès".

Llegó octubre, metidos en temporada alta las circunstancias les favorecen, las aprovechan e intentan superarse. Intentarlo no es lo malo, les empuja la inercia de la costumbre y por ley natural se dejan llevar, lo malo es que lo consigan y lo están consiguiendo, el estropicio que se ve y se vive en el día a día, que tiene a España que no la conocen ni la madre que la parió, ni Alfonso Guerra ni nadie que la haya conoció antes de ahora, lo evidencia, y los que están metidos en el fregado, cualquiera que sea la causa que los motive, no se cortan un pelo a la hora de hacer lo que les da la gana. Han descubierto Jauja tal como Colón descubrió América y en conquistarla se entretienen. O se arregla ya o a este paso llegará el momento en que no tenga arreglo.

Se han pasado de la raya y es hora de pararles los pies. A por ellos antes de que sea demasiado tarde, pero sin miedo, hasta el final y con todas sus consecuencias, ¿les suena? Sin esperar a que sirvan en bandeja el primer muerto por la patria. La fórmula está escrita y la identifica un número, el 155, que aplicada en condiciones es suficiente.

España necesita que la vuelvan a reconocer no solo la madre que la parió y el profeta que lo anunció, también aquellos que la vieron antes y la ven ahora, es decir, ella misma a sí misma, o sea, España, que vuelva a mirarse en cualquier espejo y a reconocerse en todos ellos. Hasta entonces, dosis de 155 sin contemplaciones.