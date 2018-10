Hay que reconocer que nos movemos a golpe de apretones. Desde que, consumado el desayuno, el vientre exige evacuar y el Sr. Roca está lejos, conviene apretar el c€ —la educación exige que con disimulo—; al estrechar la mano de un amigo —choca esos cinco—; apretar los puños conteniéndose para no dar un mamporro al enemigo; liberar el súbito fervor religioso acudiendo al templo; apretar los dientes cuando el dolor aprieta; apurar el paso como un legionario cuando llegamos tarde; achuchar a la pareja de baile en el agarrao, como en un chotis€ Incluso los hay que calman su apretujón sexual – de los más antiguos conocidos -, en plena rue, y a la luz del día, como trasantier una pareja en esta ciudad.

Párrafo aparte merece el apretón revolucionario. El nada honorable Presidente de la Generalidad, que se había ocupado de alborotar calles y plazas para "conmemorar" la vergüenza del 1-Octubre-2017, en plena revuelta callejera, les animó desde su privilegiada tribuna de representante del Estado Español en Cataluña: "Gracias por apretar, hacéis bien en apretar", incitando, alentando a las masas ¡contra el propio Estado!. De momento solo 43 heridos. Los estudiosos, dentro de medio siglo, no creerán que existió en España este vergonzoso episodio del procés. Apretar las tuercas separatistas ¿más?, ¿quosque tandem?, ¿hasta que haya muertos y mártires?, ¿hasta lograr el referéndum?

La iniciativa política frente a tanta locura, corresponde al gobierno. Pero su portavoz Ábalos ha mantenido – estamos apañaos -, que el de Torra es un discurso inflamado, pero solo palabras, y que no habrá 155. Mientras, la izquierdorra califica los discursos de Casado y Ribera - esos sí, que son la derechona -, de "incendiarios". O sea, que ¡estamos entre flamas e incendios!, y por tanto el fuego parece inevitable. Para acudir a sofocarlo, el jefe de bomberos, un tal Pedro Sánchez, espera a mandar que aúllen las sirenas y vayan los tanques de agua, suponemos que cuando ya sea un incendio pavoroso, de los que las mangueras y las escaleras llegan tarde, cuando hay muchos abrasados. Sudándole el pecho, ha pronunciado otra estupidez solemne: "La violencia no es el camino". ¡Menudo hallazgo!. Hasta el irresponsable Torra parece estar preocupado. Pero recordemos que entre bomberos jamás se pisan la manguera.