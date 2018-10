Manchas negras

Desde los tiempos de Woodward y Bernstein y el Watergate no ha habido periodista influencer (es decir, periodista con poder más arriba de las redacciones) que no haya soñado con su particular "garganta profunda" y con cargarse de un manotazo a un gobierno, a ser posible completo. En el caso/gobierno que nos ocupa, el de Pedro Sánchez, igual que se sospecha que alguien lo construyó a su imagen y semejanza —ya saben, Iván Redondo, alias "el magnífico"— también se cree que son más de uno los que se lo quieren cargar sin compasión. Así, mientras en las tertulias le sacan los colores a los ministros, los revisan de arriba abajo e incluso los zarandean con toda suerte de comentarios más o menos merecidos por ellos, en el Congreso, en vez de dedicarse a la propia política y a lo que sucede en las calles —catalanas o no, que Teruel también existe, por citar un lugar que dé poco ruido—, solo tienen tiempo y espacio para contestar a los cargos que se les imputan desde los periódicos y los programas de radio y televisión. Lo que no han medido algunos de mis compañeros, ansiosos por torpedear a este Gobierno, como a cualquier otro, con tal de alcanzar la gloria de la hazaña, es que con esta actitud, al final, quienes van a quedar para la política van a ser los que no sirvan para otra cosa. Y me explico. Más allá de este Gobierno o el de cualquiera, que todos tienen mi respeto, que para eso estamos en Democracia, todas las personas que tienen una trayectoria personal, profesional y vital tienen alguna oscuridad en la trastienda.

