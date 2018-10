La agresión a un agente en Barcelona por parte de radicales independentistas no anima precisamente al diálogo que pregonan incansables Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, y sí hace más coherente la afirmación de Marlaska, que esta semana visita Salamanca, de que las soluciones políticas y judiciales no deben cruzarse. Zapatero vino a inaugurar el curso en una residencia de estudiantes. Reclamó calma a la oposición y calló sobre las críticas que le dirigen por su gestión de la crisis venezolana. El patio político anda muy agitado y Casado y Rivera reclaman elecciones y nos hacen recordar aquello de váyase señor González, en alusión a Felipe González, y de paso piden el 155, o sea, más policía y guardia civil, o quizá el propio ejército. La cuestión es si a todos los que piden y niegan elecciones (y todo lo demás) les interesa que las haya o no.

Así hemos llegado al 1 de octubre, aniversario de aquella revuelta catalana con urnas que aparecieron de no se sabe dónde y estopa en los patios de la escuela; un cabo de año con diálogo y palos, pero también con dinero. Ya se sabe que la causa nacionalista no es barata. Usted no puede imaginarse a cómo está el metro cuadrado en Waterloo y el coste de la hora de abogado belga, pero también lo costosa que es la inactividad de un parlamentario catalán. En fin, que cuesta mucho creer en el diálogo después de ver lo de ayer, también a muchos socialistas, y Sánchez debería saberlo. Y lo sabe.

El 1 de octubre, cabo de año de aquello, comienza en Salamanca la semana de la Guardia Civil y lo hace en la Plaza de Los Bandos, en el Centro Documental de la Memoria Histórica con una exposición sobre la Benemérita. Que este cuerpo entre de esta forma en ese centro es toda una metáfora y una confirmación de que los tiempos, efectivamente, han cambiado, aunque no haya sido fácil. En Los Bandos se ha instalado un mástil muy similar al de la Plaza de España y la Plaza Mayor se prepara para acoger una parada militar el domingo que viene a la que vendrán Marlaska, el ministro, o el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, que sustituyó a nuestro José Manuel Holgado. Entre la exposición y la parada hay numerosas actividades dirigidas a la ciudadanía, niños y mayores, que, por cierto, hoy celebran uno de sus días: es el día de las personas de edad. Esas personas que, sin duda, recuerdan a otra Guardia Civil muy diferente a la actual, de la que se guarda memoria. Antes se veía al "cuartelillo" como un espacio oscuro, y hoy ningún pueblo quiere perder el suyo. Si a un pueblo le quitan la escuela, el médico, el párroco y el "cuartelillo" le quedan pocas ganas a sus vecinos de quedarse. La Guardia Civil tiene encima de la mesa esa reforma territorial tan complicada políticamente, porque vamos a ver cómo vende un político la supresión del "cuartelillo" en su pueblo. No es fácil.

