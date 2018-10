Hace justo un año vivimos el día de la infamia. Una de las jornadas más tristes de la historia de España en la que se puso de manifiesto algo que cada día está más claro. Hay un grupo de carvenícolas totalmente desquiciados que están dispuestos a todo para dinamitar por completo una sociedad ya de por sí fracturada y casi irreconciliable. Su cerebro está tan sumamente pervertido y aleccionado que es imposible entablar cualquier tipo de diálogo para llegar a un acuerdo. Hay que asumir que jamás van a atender a razones. La única forma que tienen de despertar de esa pesadilla es estrellándose. O bien contra el Estado (más débil desde la llegada de Sánchez al poder) o bien comprobando que su anhelo de la república catalana es una farsa promovida por sediciosos, delincuentes, corruptos y parásitos de lo público. Desconozco si ese impacto contra el muro llegará tarde o temprano, pero no veo otra forma de que esto se acabe. Porque no nos engañemos. Esta gente no quiere un referéndum pactado, en el caso de que la Constitución lo contemplará. Sus mentes enfermas, que se asemejan a las de los autómatas que formaron parte de las Juventudes Hitlerianas de la Alemania nazi, no se sienten saciadas con el cumplimento de la ley. Quieren vivir en el continuo desafío. Les pone la ilegalidad. Son fascistas de medio pelo a los que les importa un comino lo que opinen la otra mitad de catalanes. Si por ellos fuera, recuperarían los métodos de Hitler para borrar del mapa a los que no piensan así. No me cabe la menor duda.

Dije hace algunas semanas en este mismo foro que jamás podré considerar a estos personajes ni compatriotas ni hermanos. Ahora los puedo llamar sin tapujos enemigos. Son una amenaza para los demócratas y apoyaré sin fisuras cualquier mecanismo que ponga en marcha el Gobierno de turno para luchar contra ellos. Ya es hora de que el Estado deje de considerar a esta gente unos ciudadanos normales y corrientes. Son tan hostiles contra nuestro sistema de libertades como lo pudo ser ETA en su día por mucho que ahora no pongan bombas ni den tiros en la nuca.

Toda esa gentuza fue la que protagonizó el día de la infamia el 1 de octubre de 2017. Con tres años de retraso (jamás se debió permitir el referéndum ilegal del 9N de 2014) el Gobierno de Rajoy actuó contra los sediciosos. Policías y guardias civiles se jugaron el tipo después de vivir durante días en barcos no adecuados en condiciones humillantes. Esos agentes son los que nos tienen que llenar de orgullo y los que representan la esencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y no excrementos como el comisario Villarejo. España tuvo que soportar como algunos países calificaban de desproporcionada aquella proporcionadísima actuación. La enajenación de los independentistas buscando las urnas como auténticos memos abducidos jamás se podía interpretar como un ansia de libertad o de democracia. Quedaron retratados. Hicieron el ridículo y creo que el pueblo español no le agradeció lo suficiente a la Policía y a la Guardia Civil aquella actuación ejemplar.

