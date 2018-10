Cruces de cables

Con cierta frecuencia uso auriculares para escuchar música en el móvil. Gano así calidad de sonido y muestro deferencia hacia el prójimo librándole de recibir los molestos chirridos que irradia el humilde altavoz del celular. En cuanto termino la sesión devano con cuidado el cable alrededor del móvil, que me sirve como un improvisado carrete. Y el caso es que a la mañana siguiente, cuando recupero el aparato, descubro que en el cable se han formado unos nudos enmarañados, unos enredos fastuosos, un laberinto de cobre forrado de plástico. He intentado reproducir nudos como esos a propósito. Imposible; ni un marinero experimentado conseguiría hacer o deshacer tales líos.

Conclusión: los cables de los auriculares tienen vida propia. Y pérfidamente nocturna: lo que se compone por el día se devasta tras el crepúsculo, como en un film de vampiros. O como en la vida política española, quizá. Demasiados machos alfa, ha diagnosticado el gallego Feijóo. Supongo que la cosa va por Sánchez, Casado, Rivera e Iglesias. No creo que individuos como Torra o Puigdemont, por poner dos ejemplos, alcancen tanto honor. Puigdemont ha escapado al extranjero porque —confiesa— no es proclive a los mártires.

