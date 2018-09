¿Universidad o desastre?

Si los escándalos sobre falsos másteres y tesis doctorales imaginarias sirvieran para que la Universidad fuera reformada bien podría decirse que "no hay mal que por bien no venga". Pero me temo que no ocurrirá nada de eso y las declaraciones del representante de los rectores (CRUE) así lo indican, pues para él "todo va bien en el mejor de los mundos posibles" (y puedo asegurar que no se llama Cándido).

A propósito de este asunto, el profesor Sosa Wagner ha hecho algunas preguntas incómodas. Por ejemplo:

¿Cómo fue posible desmantelar el sistema de acceso al profesorado universitario mediante pruebas públicas sin que apenas se oyera una voz crítica o de desacuerdo? El resultado de aquel disparate lleva a que hoy se "acrediten" muchos profesores sin merecerlo.

»Ha habido reformas universitarias más o menos afortunadas –añadía Sosa Wagner-, pero es mérito (y lamento decirlo) del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haber culminado la más desastrosa de todas: de ella se derivan los males más groseros y más infecciosos que aquejan al sistema entero.

