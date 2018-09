La mordaza

Pocas profesiones ha habido a lo largo de la historia tan peligrosas como la de mensajero. En las guerras de la antigüedad se acostumbraba a enviar al campamento enemigo a un pobrecillo, casi siempre el soldado que llegaba más tarde a la formación, con un pañuelo blanco y un mensaje de rendición o negociación. El enviado solía regresar sin cabeza, a lomos de un caballo desbocado, y su muerte marcaba el pistoletazo de salida al inicio de las hostilidades.

En la modernidad se ha mantenido la tradición de matar al mensajero, que ya no es un combatiente con arcabuz sino un periodista con un móvil, encargado de contar la crueldad de las batallas y los excesos de los poderosos. No es broma: el año pasado fueron asesinados 81 reporteros en todo el mundo, según la Federación Internacional de Periodistas, y no fue un mal año.

