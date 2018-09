"Salamanca en el punto de mira"

Septiembre termina y la ciudad late de nuevo con un curso que ha olvido ya las vacaciones, aunque por las temperaturas aún recuerde el verano.

Hoy quisiera compartir y ampliar una noticia que aparecía en La Gaceta el pasado domingo 23 de septiembre: "Salamanca ya es pionera en España en el diagnóstico de enfermedades raras. El modelo de red regional, único en el país, ofrece cifras sobresalientes de diagnóstico€".

Muchas son las veces que criticamos inmisericorde que nuestra ciudad se muere y no somos capaces de valorar, aplaudir y difundir otras muchas noticias y trabajos extraordinarios que acontecen y hacen de ella un referente nacional e internacional.

En el mundo en el que vivimos de evolución y transformación, la enfermedad no ha quedado ajena a los cambios tan importantes que están sucediendo en este S.XXI.

No cabe duda que la mejor manera de salvar vidas es hacer un diagnóstico precoz, bueno y acertado, siendo ello sinónimo de victoria frente a la enfermedad.

Los equipos multidisciplinares son fundamentales para la obtención de resultados en la investigación y en eso Salamanca es puntera, aunque la mayoría apenas lo sepa. Nuestro Hospital Clínico Universitario es un Centro de Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR). Un lujo en toda regla.

