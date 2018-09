... Y llegó el astronauta

Ayer me entró en mi móvil una de las tantas "gracias" que nos llenan todos los días el "whattsapp". Me llamó la atención porque a quién se le hubiera ocurrido daba en la diana de la lamentable situación de la vida política española. Imitando un chiste de Eugenio y con una foto del recordado humorista, el texto decía: "Saben aquel que diu que estaban un comisario, un juez, y una fiscal hablando de putas, y en eso que viene un astronauta€" No me dirán que no es genial, que no es una radiografía perfecta del país de imbéciles con el que nos levantamos y nos acostamos todos los días, acostumbrados ya –y muy cansados, la verdad- a una barbaridad, a una horterada, o a una brutal salida de tono a cada rato.

España está funcionado en la casualidad, y en el esfuerzo de una ya mínima parte de sus ciudadanos. Lo vengo repitiendo, pero ya no es una posibilidad, no es un peligro, es cierto: España es un Estado fallido en manos de una banda de salvajes que han asaltado las instituciones, empezando por el Gobierno central mismo, por no hablar, para qué, de Cataluña, la tierra del odio.

Lo que está ocurriendo con el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene manera de explicarse, no tiene un pase. Su única salida, y vamos tarde, sería su disolución para dar paso a unas elecciones que, dado el ambiente y los candidatos, mucho me temo que no sirvieran para mucho.

