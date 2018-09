El 1º de octubre y otras hierbas

Esto se acaba y cuando digo esto me refiero al mes. Mañana punto final. El tiempo no para y otro vendrá que hará bueno al anterior, esta vez desde el primer día y ese día es el 1º de octubre, fecha en la que se cumple el primer año triunfal del segundo referéndum ilegal por la causa catalana que nos trae a todos, no solo a los catalanes, de cabeza, efeméride que los mártires de esa causa piensan celebrar€ ¿Cómo? Cuando llegue el día lo sabremos, pero a su manera. El 1º de octubre habrá fiesta por todo lo grande. Hasta entonces que pasen un buen fin de semana.

Llevamos de otoño nueve días y aunque el verano no acaba de irse, la caída de la hoja ha comenzado muy tímidamente. Lo otoñal empieza a hacerse notar en muchos detalles, en los que la naturaleza reserva para esta época del año, por una parte, y en los que el hombre, que tiene por costumbre programar sus movidas para estas fechas, haya considerado oportunas organizar, que por lo que viene anunciando van a ser sonadas, por la otra. En fin, que nos espera lo de siempre y más.

