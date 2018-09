Recordando a Besteiro

Ayer, 27 de septiembre, se han cumplido 78 años de la muerte en la cárcel de Carmona de Julián Besteiro. Y aunque la actualidad esté muy lejos de aquel tiempo, no está de más recordar a uno de los socialistas más ejemplares, lúcidos y honestos de nuestro país.

Para que no se piense que estoy haciendo apología de signo político, baste recordar que el diario ABC, sí, estoy diciendo bien, el ABC, dedicó el 5 de enero de 1986 un cuadernillo especial a Besteiro titulado "Mensajero de la Paz". Yo creo que no se exageraba ni mucho menos en esa denominación, ya que además de ello fue ejemplo de un intelectual tan honesto como comprometido con la justicia social y el bienestar de nuestro pueblo.

La figura de Besteiro se engrandeció precisamente durante la Guerra Civil, en la que desde sus altas responsabilidades —había sido presidente de las Cortes Constituyentes de la II República— permaneció en Madrid como miembro del Consejo de Defensa una vez terminada la contienda e hizo frente al consejo de guerra sumarísimo con inolvidable dignidad, en el que fue condenado a la pena de treinta años de prisión evitando la pena de muerte por su impecable trayectoria y por la eficaz defensa de su abogado, el salmantino de Peñaranda de Bracamonte, Ignacio Arenillas.

Ahora, viendo lo que está pasando, el ejemplo de Besteiro se agiganta cuando dentro y fuera de las Cortes daba lecciones de su personalidad humana calificada de excepcional por su honradez y rigor. Prueba de ello fue su última alocución radiada el 5 de marzo de 1939 para exponer al pueblo la verdadera situación que el Gobierno de Negrín trataba de desfigurar. En definitiva, para reconocer la derrota y evitar aún más tragedias.

