Parte de la solución, no del problema

Hay veces que me gustaría ser un avestruz, enterrar la cabeza en la arena y vivir de espaldas a la realidad. Como Pedro Sánchez. Hay días que el ratito de comer viendo las noticias (desde hace poco las de Antena3, por la criba de los profesionales de TVE) se convierte en una mezcla entre sorpresa, asco e incomprensión. Porque vemos con una frecuencia ridícula cómo mujeres y niños mueren a manos de supuestas parejas por un asqueroso y enfermizo sentido de posesión. Pero también hay hombres que sufren esta lacra, en menor porcentaje, sí pero los hay. Es por eso que nunca he estado de acuerdo con el término de "violencia machista", porque es excluyente, porque deja fuera el caso de hombres maltratados. Son una minoría, pero en esta época donde, por fortuna, buscamos la inclusión de estas minorías, obviar a estos que también son víctimas, me parece injusto.

Puede que estés pensando (permíteme que te tutee) que al final el menor de los problemas es cómo denominemos esta repugnante realidad de nuestra sociedad, y tienes razón, lejos de entrar en ridículos debates de nomenclatura, debemos centrarnos en buscar soluciones reales y efectivas.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más