Un ministro de la luna

Quién mandaría a Pedro Duque aceptar la propuesta de ministro y cuál es la razón por la que alguien de su prestigio y posición social se aferra al cargo después de lo ocurrido ayer. Qué necesidad tiene una persona tan reconocida por sus viajes al espacio, pero también incluso desde que se licenció en Ingeniería Aeronáutica como segundo de su promoción con una nota media de 10, de ver pasar un escáner por cada pisada cuando antes vivía tan tranquilo sin gravedad.

Qué tendrá la política para que tantos quieran entrar y ninguno, ni siquiera llamándose Pedro Duque y con su currículum, se plantee salir.

¿Tendría que haberse marchado ayer? Por tranquilidad moral, sí, pero no por él, sobre todo por culpa de Pedro Sánchez. Una vez que su jefe se lió la manta a la cabeza y marcó esa línea roja que claramente pisa el ministro, Pedro Duque tenía que abandonar la nave y no porque esté mal lo que ha hecho, que de momento ni frío ni calor, sino porque no puede pertenecer a ese grupo de elegidos que delimitó su presidente.

Las declaraciones de Pedro Sánchez realizadas a Telecinco en 2015 sobre el caso Monedero dejan al ministro astronauta fuera del Gobierno y le pasan factura a su imagen. Ayer era viral la entrevista en la que el ahora presidente decía aquello de "si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Es mi compromiso con los votantes y los españoles".

Un Pedro Duque en la luna, excesivamente nervioso, exageradamente coloquial, sin discurso ni pruebas, basó su "defensa" en que el notario o "alguien" le aconsejó crear la sociedad para así "si a mamá le pasaba algo en Turkmenistán o a papá le explotaba el cohete, a lo mejor teniendo la sociedad tendríamos menos problemas".

Sin discurso y entre vaguedades, Pedro Duque intentó convencer en su rueda de prensa de que es el único español que cuando da el paso de crear una sociedad patrimonial no piensa en pagar menos impuestos, aunque sea de una forma legal.

