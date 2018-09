Don Vicente y San Miguel

En las vísperas de los arcángeles se descubrió la escultura de Vicente del Bosque, don Vicente, en la Plaza del Liceo, un canal por el que pasean a diario miles de ciudadanos a sus cosas. Del Bosque, que era de Garrido, pasaba por ahí en su ida y vuelta al "insti", que es un recuerdo de otro tiempo en el que no soñaba en ganar un Mundial sino en jugar al fútbol, simplemente, con unas expectativas propias de su modestia, sabiendo que alcanzar el Bernabéu no está al alcance de cualquiera. En una ocasión noté cuando hablaba de ello que llevaba con cierta pena el ver la cantidad de chavales que aspiran al Bernabéu y se quedan por el camino, a veces muy lejos, y comunicar eso no debe ser fácil, él lo sabe, a jugadores y padres. Pero cuando eres joven, el realismo no forma parte ni de tus sueños ni tus aspiraciones. Vamos, que quién le iba a decir a él que un día una escultura le recordaría para siempre en Salamanca, en el centro, tan lejos de su barrio, e inaugurada con toda solemnidad por las primeras autoridades. Hasta las universitarias. Porque –ésta es otra— seguro que nunca se le ocurrió pensar que un día sería honoris causa por la Universidad Pontificia, con una mujer de rectora, Miriam Cortés, y que el rector de la Universidad de Salamanca, en el año del VIII Centenario, Ricardo Rivero, estaría presente en el acto de la escultura. Y a pesar de todo, de los títulos, las distinciones, los homenajes y las esculturas, Del Bosque sigue anclado en una normalidad impresionante. Ni el marquesado le ha cambiado. Continúa teniendo el gesto de siempre, la actitud de siempre. Un caso para ser estudiado.

De los arcángeles que celebramos mañana San Miguel es, sin duda, el más interesante, porque tiene que ver con la vendimia y de ésta sale el vino que alimenta las tabernas. Decía Baltasar del Alcázar en el siglo XVI, que "si es o no invención moderna, vive Dios que no lo sé, pero delicada fue, la invención de la taberna".

