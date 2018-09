Sánchez I 'El Prestidigitador'

Cuando la Notaria Mayor del Reino es pillada en mentira flagrante, no una ni dos, sino cinco veces, y el presidente del Gobierno decide mantenerla en su puesto, es que el Ejecutivo ha alcanzado el máximo grado de degradación moral. Si a eso le añadimos que la Notaria Mayor del Reino destila machismo en la intimidad ("prefiero un tribunal de hombres a uno de mujeres") y homofobia ("el juez Marlasca es un maricón"), y el presidente socialista y súperfeminista del Gobierno se empeña en mantenerla en el Ministerio de Justicia, nos hallamos ante un espectáculo de incongruencia brutal. Y si esa ministra, entre cuyos cometidos está levantar acta de las juras y promesas del rey, los ministros y los grandes cargos del Estado, hace migas y amistades con lo más inmundo de las cloacas del Estado, con la elite de la mafia judicial y policial, y no es destituida de forma fulminante€ pues entonces el panorama ya es aterrador. Y así estamos.

No hay espectáculo sin bufón, y ayer el presidente sacó a pasear los cascabeles desde la embajada en Nueva York, donde se encuentra de viaje junto a su esposa con el inconfensable objetivo (ya cumplido) de hacerse una foto con Donald Trump. A pesar de haber puesto a escurrir en repetidas ocasiones al hombre más poderoso del mundo, Pedro Sánchez posó junto al odiado Trump con una amplia sonrisa, muy cerca de su esposa Begoña, ataviada para la ocasión con un vestido-mantel de la firma Delpozo que iba a juego, demasiado a juego, con la bandera de las barras y estrellas.

El cascabeleo de Sánchez vino a desviar la atención sobre el asunto del día, o más bien de la semana: la destitución moralmente insoslayable de Dolores Delgado. Con la técnica de un consumado trilero, el presidente del Gobierno de la nación intentó darnos gato (Villarejo) por liebre (Delgado). "No vamos a ceder ante un corrupto", afirmó Sánchez, con la misma cantinela que llevaba ya horas interpretando la ministra en el alero. ¿Y dónde está el truco? Pues en que el corrupto, en este caso el comisario Rey de las Cloacas lo que pide a cambio de parar el ventilador de la basura con la que salpica a las más altas instituciones del Estado es que le saquen de la cárcel, no que dimita Delgado. Lo que el Senado, buena parte del Congreso y los tres grandes partidos (PP, Cs y Podemos) le exigen a Sánchez no es que libere a Villarejo, sino que destituya a la amiguita del Gran Filtrador del Reino, por mentirosa, por homófoba y por connivente con lo peorcito de una cúpula policial emponzoñada.

Y puede que Pedro el Trilero la deje caer, o la empuje, en cualquier momento. Lo que no va a hacer es convocar elecciones, porque mientras pueda mantenerse un segundo más en el poder, no va a poner en riesgo sus noches en la Moncloa provocando unos comicios de resultado siempre incierto, pese a lo que digan las encuestas cocinadas, cocidas y recocidas del CIS.

No existe ninguna norma escrita que obligue a un presidente del Gobierno a tirar la toalla porque le dimitan tres ministros en poco más de tres meses. Y si existiera esa ley, Sánchez y sus amigos proetarras, golpistas y comunistas ya encontrarían la fórmula de sortearla, por lo civil o por lo criminal.

