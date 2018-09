Regresemos al principio básico de la democracia, aquel que permite que cualquiera puede llegar a representar al pueblo, lo cual es cierto —y maravilloso— en la teoría, pero inviable y un peligro en la práctica, como lo demuestran en España los casos de Zapatero, hoy asesor de la dictadura venezolana, y de Pedro Sánchez, por citar los dos más altos cargos en rango "democrático" y los dos más sangrantes en cuanto a sus figuras personales, ambas de nulo nivel intelectual y político, y sobre todo por cómo llegaron a la presidencia del Gobierno: ZP en tren, y su colega por la puerta de atrás€

El asunto es que cualquiera no puede representarnos, la democracia no es un cheque en blanco con el fin de aniquilar a toda una comunidad, una región, un país€ Es lo más difícil de aceptar en esta democracia endeble y lo que nos ha traído no pocos problemas: no somos iguales. Y no sé por qué extraña tanto que lo seamos, pues ser diferentes es una virtud individual y social, que cada cual sea dueño y responsable de sus actos, de haber aprovechado o desperdiciado sus capacidades. Sin embargo, esa tabla rasa mental y educativa en la que tanto empeño puso Rodríguez Zapatero (sin duda para disimular su propia mediocridad) nos ha llevado a una situación en la que ya no es que buena parte de los representantes públicos sean unos mediocres sin más ilusión e interés que la nómina, que la sopa boba, es que no saben hablar.

