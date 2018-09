Y me deje seducir

Ya estamos casi a media semana, la última de septiembre y la primera de otoño, a cuatro días de octubre que anuncian muy movido quienes en sus ánimos está agitarlo como una coctelera con todos nosotros dentro.

Aburren a las piedras, hartan a Job y no se cansan ni de aburrir ni de hartar, convencidos de que quien la sigue la consigue y dispuestos a conseguirla están con tanta insistencia. Además, como les dejan hacer, para qué privarse y ahí andan manos a la obra con un entusiasmo creciente que aboca al desenfreno. Lógico, ya que quien dice ser presidente del Gobierno (sin que nadie le haya votado) y quiere seguir siéndolo€, por lo menos hasta el año 2030, cree conocer la fórmula que se lo permite y la aplica con todas sus consecuencias.

Pues así están las cosas en el ruedo ibérico, peor que nunca y con tendencia a seguir empeorando. No es pesimismo pero sí realismo ante la evidencia de los acontecimientos y de quienes se mueven en el albero, autores y actores a la vez de este tedioso esperpento cotidiano con tintes de novela negra, cuyo final no se divisa ni de lejos, viéndonos condenados a soportarlo sin posibilidad de escapar, aunque a veces las circunstancias nos pongan delante un punto de desconexión que nos saque de esta realidad aborrecible y nos meta de lleno en otra muy distinta capaz de seducir, lejos de esa con la que las encuestas no paran de marearnos. Nunca creí en ellas, pero por disparatadas que parezcan cada vez creo más porque cada vez creo menos en el pueblo soberano, que se entrega a lo cómodo prefiriendo no enterarse.

